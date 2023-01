Kot bi dejal pokojni Mao Zedong: »Povsod vlada kaos, situacija je odlična.«

V nadaljevanju preberite:

V Davosu se je včasih zazdelo, da se svetovni voditelji ukvarjajo s slovarjem pojmov, ki najbolje odražajo duha dvajsetih let 21. stoletja. Začelo se je s »polikrizo« (»polycrisis«), besedo, ki jo je Financial Times razglasil za »modno besedo 2022«, vendar so bili udeleženci Svetovnega gospodarskega foruma polni navdihov, tako da smo slišali še celo vrsto drugih nazivov za stanje, v katerem smo se znašli. Vzajemno povezane »mega grožnje« (»megathreats«) ogrožajo prihodnost, je eliti v Davosu sporočil Nouriel Roubini, častni profesor Poslovne šole Stern in avtor knjige Megathreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, and How to Survive Them, ter opozoril, da sedanje razmere veliko bolj spominjajo na tridesetletno obdobje med letoma 1914 in 1945 kot na petinsedemdeset let relativnega miru, napredka in blaginje po drugi svetovni vojni. Pravzaprav je še huje, je dejal profesor Roubini, saj tisti medvojni generaciji ni bilo treba razmišljati o podnebnih spremembah pa tudi jedrska bomba takrat še ni obstajala.