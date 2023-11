Nič več denarja za dekleta bunga bunga

V nadaljevanju preberite:

V mogočni Berlusconijevi vili v Arcoru je pred časom, ko je Berlusconi še vladal Italiji, 21 deklet ob večerih sodelovalo na slovesnih večerjah, potem pa še na zabavah, ki so jih poimenovali bunga bunga. Vsa dekleta so imela na voljo tudi hiše ali pa luksuzna stanovanja v imenitnih blokih v Ulici Olgettina, nekatera v lasti, druga samo kot stanovalke. Enajst let, vse od leta 2012, so od svojega dobrotnika dobivale tudi po 2500 evrov vsak mesec. A zdaj je tega konec.