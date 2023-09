Pet otrok sprejelo očetovo voljo, največ sta dobila najstarejša

Vseh pet otrok nekdanjega italijanskega premiera Silvia Berlusconija je v celoti sprejelo očetovo oporoko. Dediči junija umrlega politika so se ob podpisu dokumentov včeraj v Milanu zavezali tudi, da v prihodnjih petih letih ne bodo spreminjali svojih deležev v družinskem holdingu Fininvest. Kot so sporočili, so očetovo zapuščino sprejeli v popolni harmoniji ter se s tem poklonili njegovi velikodušnosti.

Večinski, 53-odstotni delež v Fininvestu, je pripadel najstarejšima otrokoma iz prvega zakona Marini in Pieru Silviu. S tem naj bi zagotovila stabilnost in kontinuiteto upravljanja holdinga. Berlusconi je po poročanju italijanske tiskovna agencija Ansa, ki je imela vpogled v dokument, v oporoki zapisal, da Marina ostaja predsednica upravnega odbora Fininvesta, Pier Silvio pa glavni izvršni direktor Mediaseta. Ostale deleže delnic Fininvesta je razdelil med svoje tri otroke iz drugega zakona: Barbaro, Eleonoro in Luigija Berlusconija.

Berlusconijevi otroci so se tudi dogovorili, da bodo skladno z očetovo voljo in oporoko stricu Paolu Berlusconiju ter zadnji očetovi partnerki Marti Fascina iz zapuščine izplačali po sto milijonov evrov, očetovemu zaupniku Marcellu Dell'Utriju pa 30 milijonov evrov.

Pod okriljem holdinga Fininvest sta med drugim italijanska medijska družba Mediaset in največja založniška hiša v državi Mondadori s številnimi časniki, v njegovi lasti pa je tudi 30-odstotni delež v banki Mediolanum. Podjetja v okviru holdinga s približno 20.000 zaposlenimi ustvarijo za več kot pet milijard evrov prometa.

Pier Silvio ostaja glavni izvršni direktor Mediaseta. FOTO: Stefano Rellandini/Reuters

Vrednost premoženja, ki ga je Berlusconi zapustil svojim otrokom, naj bi po ocenah znašala več kot pet milijard evrov, od tega samo delež Fininvesta 3,9 milijarde. Ob tem je treba upoštevati še podjetja, ki kotirajo na borzi, nepremičninske družbe in nepremičnine v njegovi lasti, kot so vile in stanovanja, počitniške hiše v Porto Rotondu in Cannesu, jahte, vrednostne papirje, umetniška dela in druge naložbe ter denar. Oporoka, ki jo je lastnoročno napisal na treh straneh, ne vsebuje podrobnosti o vrednosti.

Berlusconi, ki je v starosti 86 let umrl 12. junija za posledicami levkemije, je v pismu, priloženem oporoki, otrokom še izrazil veliko ljubezni. Napisal ga je 19. januarja lani, preden je šel v milansko bolnišnico San Raffaele. »Če se ne vrnem, upoštevajte naslednje,« je zapisal in navedel zapuščino svojemu bratu, partnerki in Dell'Utriju. Odločitev glede Fininvesta pa je po poročanju medijev sprejel že oktobra 2006.