Talibanska policija za moralo zažgala na stotine glasbenih instrumentov

V province Herat na zahodu Afganistana je talibanska policija za moralo nedavno zažgala na stotine glasbenih instrumentov. Odkar so talibani leta 2021 ponovno prevzeli oblast v deželi pod Hindukušem, v državni ponovno velja prepoved neverske glasbe. Številni afganistanski umetniki in glasbeniki so že zaprosili za azil na Zahodu.

Študenti in učitelji Afganistanskega nacionalnega inštituta za glasbo, ki je nekoč slovel po svoji inkluzivnosti, pa se od talibanskega prevzema oblasti niso vrnili k pouku.

Talibani so po poročanju Deutsche Welle tudi objavili fotografije, na katerih je videti predstavnike talibanskih oblastnikov, zbrane okoli gorečih glasbil, vključno s kitarami, harmoniji in zvočniki.

Afganistan ima sicer močno glasbeno tradicijo, na katero sta vplivali iranska in indijska klasična glasba. Ima tudi cvetočo pop glasbeno sceno, ki k bolj tradicionalnim melodijam dodaja elektronske instrumente in plesne ritme. Raznovrstne glasbene zvrsti so bile v Afganistanu v razcvetu zadnjih 20 let. Talibani so, ko so se iz Afganistana umaknile vojaške sile Nata pod vodstvom ZDA, avgusta 2021 ponovno prevzeli oblast ter uvedli ostre ukrepe.

Predstavnik oblasti, pristojen za spodbujanje kreposti in preprečevanje slabosti, šejk Aziz al Rahman al Muhadžir je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, ki se sklicuje na afganistanske medije, pojasnil, da so glasbene instrumente zažgali, ker je v deželi pod Hindukušem prepovedano poslušanje glasbe.

Muhadžir je ob tem promocijo glasbe označil za obliko »korupcije« in dodal, da glasba povzroča »zavajanje mladih in uničenje družbe«.

Talibani so po vrnitvi na oblast avgusta 2021 afganistanskim medijem prepovedali predvajanje glasbe. Pred kratkim so lastnikom poročnih dvoran prav tako odredili, naj se vzdržijo predvajanja glasbe. Na porokah in podobnih dogodkih so tudi prepovedane dejavnosti, ki so v nasprotju z islamskimi predpisi.