Talibi z novo omejitvijo za ženske – ukazali so zaprtje kozmetičnih salonov

Talibi so v Afganistanu ukazali zaprtje kozmetičnih salonov in s tem uvedli novo omejitev za ženske na javnih mestih. Za marsikatero je bilo delo v salonih eden od redkih virov zaslužka, potem ko so jim talibi po prevzemu oblasti avgusta 2021 prepovedali opravljati večino poklicev.

Razloga za zaprtje niso navedli, glede na odlok, ki so ga objavili afganistanski mediji, pa naj bi kozmetičnim salonom prihodnji mesec potekle licence, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Za veliko družin je zaslužek žensk, ki delajo v kozmetičnih salonih, zaradi gospodarske krize edini vir prihodkov. »Moški nimajo služb. Ne vem, kaj bomo, ko bodo prepovedali še to dejavnost,« je za afganistanski spletni portal Tolo News izjavila ena od afganistanskih kozmetičark.

Ženske v Afganistanu so izrinjene iz velikega dela javnega prostora – med drugim ne smejo več obiskovati univerz in višjih šol. Kljub temu po uradnem zaprtju dekliških srednjih šol nekatere zasebne šole še vedno delujejo, saj vseh odlokov talibi ne izvajajo enako strogo.

Decembra lani so ženskam prepovedali delo v nevladnih organizacijah, aprila letos pa so prepoved razširili še na agencije ZN v državi. Še naprej pa ženske smejo delati v zdravstvu.