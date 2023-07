Afganistan se spreminja v splošni poraz diplomacije

V nadaljevanju preberite:

Ta mesec se je v Indoneziji in Maleziji mudilo odposlanstvo talibskega režima. V pogovorih s tamkajšnjimi funkcionarji naj bi ocenili, kakšne so možnosti, da bi ti dve pretežno muslimanski državi priznali afganistansko vlado. Potem ko je Kitajska najprej napovedala, da bo to storila, nato pa o tej temi umolknila – očitno nezadovoljna z učinki svojega diplomatskega vpliva na Kabul – so talibi, kot navajajo dobro obveščeni viri, spoznali, da so zanje edina priložnost stiki z muslimanskimi državami.