Bogati fantje, ki si uresničujejo otroške sanje

Medtem ko se v teh čudnih časih razveselimo že, da lahko mirno zapustimo svojo občino, in se optimistično oziramo, kateri kotiček planeta bi letos raziskali, nekateri prav zdaj načrtujejo nekajdnevno potovanje s tega planeta. Za večino zemljanov bo pot v vesolje ostala neuresničena želja, nekateri dovolj sposobni bodo dobili mesto med astronavti – konec marca bo evropska vesoljska agencija odprla razpis –, peščica pa ima pod palcem dovolj, da za sanje preprosto plača.Rusija že več let za dovolj veliko vsoto odstopa sedež navadnim smrtnikom, da se popeljejo do mednarodne vesoljske postaje (ISS), z razvojem kapacitet za novo nišo turizma hitita tudi podjetji Virgin Galacticin Blue Origin, a njuna storitev bo trajala vsega nekaj minut. Pri Virginu, kjer minuli konec tedna sicer znova niso speljali testnega poleta, prve turistične izlete napovedujejo že v prihodnji polovici leta. Za 250.000 dolarjev bo izbrance vesoljsko letalo popeljalo ravno toliko, da se bodo lahko potniki pohvalili, da so bili v vsemirju, kjer se bosta videli zaobljenost Zemlje in temnina vesolja, in potem bodo že pristajali v puščavi Nove Mehike. Tudi podjetje Blue Origin bo imelo podobno kratke aranžmaje, cene pa za zdaj še ni objavilo.SpaceX pa na drugi strani obljublja povsem drugačno dimenzijo potovanja. V podjetjuso nedavno predstavili odpravo Inspiration4, ki jo financira 38-letni milijarder Jared Isaacman in je predvidena za konec leta, vesoljsko turistično podjetje Axiom pa je predstavilo prvo posadko povsem komercialne odprave v vesolje. Trojica bogataševinse bo z nekdanjim Nasinim astronavtomna čelu s Spacexovo raketo in kapsulo dragon podala na mednarodno vesoljsko postajo (ISS). Za polet, predviden za januar prihodnje leto, je vsak izmed njih plačal 55 milijonov ameriških zelencev. Čeprav so poleti zadnja leta povsem rutinirani, so še vedno zelo tvegani, in tega se omenjeni zavedajo.SpaceX je kapsulo dragon najprej razvil za potovanja astronavtov do ISS, s čimer je lani razveselil Američane, ki so po devetih letih znova gledali izstrelitev posadke z ameriških tal. Kapsula za štiri osebe je povsem avtonomna, če poteka vse kot po maslu, astronavti lahko brezskrbno uživajo, ne da bi se dotaknili enega samega komandnega gumba. Astronavti se urijo več let, zasebniki pa bodo deležni le hitrega tečaja, a večina jih ima veliko izkušenj z letenjem z različnimi vojaškimi in civilnimi letali. Izkušen pilot je tudi 38-letni Jared Isaacman, ustanovitelj podjetja Shift 4 Payments, ki bo ostale tri sedeže odstopil naključnim srečnežem. Za polet se lahko poteguje vsak z donacijo otroški bolnišnici St. John, za katero upa, da bodo zbrali vsaj 200 milijonov dolarjev, ali z nakupom paketa storitev pri njegovem podjetju. Kot je pojasnil bogataš, bo eden od s edežev namenjen nekomu, ki je prebolel raka, drugi donatorju, tretji pa nadobudnemu poslovnežu, ki ga bo navdušil z idejo o podjetju, ki lahko občutno izboljša svet. Dragon jih bo popeljal v orbito, kjer bodo nato od dva do štiri dni krožili okoli planeta.»Da grem v vesolje, sem se odločil pri petih letih,« je povedal za CNBC vesoljski navdušenec, čigar bogastvo revija Forbes ocenjuje na 2,3 milijarde dolarjev. Koliko bo od tega odškrnil za polet, ni povedal, cene ni sporočilo niti Muskovo podjetje, a zagotovo ne bo poceni. Če seštejemo znane številke: SpaceX Nasi računa okoli 55 milijonov dolarjev za vsakega astronavta, ki ga peljejo do ISS, takšno ceno so postavili tudi Axionovim potnikom. Isaacman vsekakor meni, da vsota ni previsoka. »To je prvi korak do sveta, kjer gre lahko vsak do zvezd,« je optimistično napovedal Isaacman.Svoje bogastvo je ustvaril s podjetjem, ki ga je ustanovil še kot najstnik v kleti staršev v New Jerseyju. Že pri študentskem delu je kazal nadarjenost za posel, ko je svoje storitve ponujal strankam v računalniškem podjetju. Med temi je bil tudi Mario Parisi, šef plačilnega podjetja Merchant Services Inc, čigar računalnik je rešil pred virusi. Mladenič ga je tako navdušil, da mu je ponudil službo. Isaacman je takrat pustil srednjo šolo, česar starši niso bili ravno veseli, a nato je z leti pridobil tudi visokošolsko izobrazbo. Kmalu po novi zaposlitvi je dobil idejo o lastnem podjetju, ki ponuja plačilne storitve, od programske opreme do POS-terminalov. Unovčil je sredstva, ki mu jih je dal dedek, in v nekaj letih je zraslo podjetje, zdaj vredno več kot šest milijard dolarjev. Od skromnih osmih zaposlenih – eden od teh je bil tudi njegov oče – zdaj podjetje zaposluje 730 ljudi in ima več poslovalnic po ZDA, Kanadi in tudi v Evropi. Zaradi posla je pregoreval, zato je začel leteti. Med drugim je leta 2012 celo ustanovil podjetje Draken International, ki je zaposlovalo vojaške pilote, in si je tako omogočil urjenje v nekaterih vojaških reaktivcih. Podjetje je za veliko vsoto lani prodal investicijski družbi Blackstone Group. Pred nekaj leti pa je začel lobirati pri Musku, da mu odstopi eno izmed kapsul. Musk mu bo, kot je nedavno povedal, dal na voljo kapsulo Resilience, ki je trenutno še parkirana na ISS, saj so z njo opravili prvi operativni polet.To isto kapsulo naj bi po trenutnih napovedih nato uporabili še za polet bogatašev v odpravi Axiom Mission 1 (Ax-1), ki je predvidena za januar 2022. V tem primeru bo kapsula potovala do postaje in četverica bo na njej preživela osem dni in v tem času opravila nekaj znanstvenih poskusov. Poveljnik poleta bo nekdanji Nasin astronavt 62-letni Michael López Alegría, ki je zdaj podpredsednik podjetja Axiom, ameriški poslovnež in filantropist Larry Connor bo pilot plovila, na krovu pa bosta še kanadski investitor Mark Pathy in izraelski poslovnež Eytan Stibbe, ki naj bi sedež »ukradel«Vsi so morali prestati natančen zdravniški pregled, čaka jih 15-tedensko urjenje. Connor bo s 70 leti drugi najstarejši človek, ki je poletel v vesolje, izkušeni astronavtje leta 1998 z raketoplanom poletel star 77 let. Connor je predsednik uprave okoli tri milijarde evrov vrednega nepremičninsko investicijskega podjetja Connor Group, je izkušen pilot in adrenalinski navdušenec, saj se redno udeležuje dirkanja po brezpotjih. Je pa po poročanju ameriških medijev tudi velik dobrodelnež. Svojim zaposlenim je lani med epidemijo covida razdelil 1,6 milijona dolarjev, ki si jih je prislužil s kotacijo delnic, prek dobrodelnega podjetja, ki ga je ustanovil, pa pomaga študentom in učencem na območju domačega mesta Dayton v Ohiu. »Mi imamo veliko odgovornost kot prvi zasebni astronavti, da odpravo izpeljemo brez napak, ker v nasprotnem primeru bi lahko bili tudi zadnji zasebni astronavti,« je za Washington Post poudaril Connor.Da, nekaj strahu je, je priznal Izraelec Stibbe. Tveganja se zaveda, saj je bil bližnji prijatelj izraelskega astronavta Ilana Ramona, ki je bil med umrlimi v tragediji raketoplana Columbia leta 2003. Nekdanji vojaški pilot bo drugi Izraelec, ki bo odpotoval v vesolje. Pot si je omogočil prek donacije Ramonovi fundaciji, pri odpravi pa sodeluje tudi izraelsko ministrstvo za znanost in tehnologijo, da bi bogataševi avanturi dodali še izobraževalno noto. Kot so navedli v izraelskem časniku Haaretz, je bil med služenjem pri izraelskih letalskih silah znan pod vzdevkom »Eytan, ki je sklatil štiri letala«, ker je v enem samem preletu med libanonsko vojno sestrelil štiri sirska letala. Prvotno naj bi bil v odpravi sodeloval tudi Tom Cruise, ki si želi na postaji posneti nekaj kadrov za novi film, a je pot odpovedal zaradi produkcijskih zapletov ob pandemiji in Stibbe je izkoristil priložnost.Dvainšestdesetletni poslovnež je večino denarja zaslužil s prodajo vojaške in civilne opreme v Afriki. V začetku 80. let je zapustil vojsko, bil nekaj časa svetovalec podjetju izraelske aerovesoljske industrije, nato pa je s kolegoma v vojski ustanovil skupino LR. Kot so še zapisali v Haaretzu, je skupina konec 90. let in v začetku novega stoletja sodelovala z angolsko vlado, ki se je takrat bojevala z uporniki. Podjetje je tedaj Angoli prodalo osem ameriških helikopterjev bell 212, ko za izraelske obrambne sile niso bili več uporabni. Nato naj bi skupina tudi pomagala v civilnih projektih v Angoli, od urejanja kmetijskih površin do infrastrukture. S tem je Stibbe nadaljeval, potem ko je leta 2011 zapustil skupino in ustanovil podjetje Mitrelli. To je, kot so navedli v Haaretzu, med drugim sklenilo posel z nigerijsko vlado za nakup letal in helikopterjev in s haitsko vlado za opremo za obrambo na mejah. Lani je zapustil tudi to podjetje in zdaj vodi sklad Vital Capital, ki prav tako večinoma posluje z afriškimi državami.Željo iz otroštva pa si bo izpolnil tudi 51-letni Kanadčan Pathy, predsednik uprave investicijske družbe Mavrik, ki bo najmlajši član odprave. »Želja izvira še iz časov, ko sem kot otrok gledal Zvezdne steze. A vedno sem mislil, da je nekaj takega nemogoče,« je povedal za spletni portal Today24news. Poslovnež ni prvi kanadski vesoljski turist, leta 2009 je namreč na postajo s sojuzom odpotoval ustanovitelj Cirque du Soleil. Pathy, oče treh majhnih otrok, je zaradi tveganja najprej pridobil ženino podporo, preden je podpisal pogodbo. »Vedela je, da me to zanima, a do nedavnega je bila fantazija. Zavedava se tveganja, a ga sprejemava.« Veseli se urjenja, ki bodo med drugim potekala tudi v Rusiji in Nemčiji, glede poskusov na postaji pa se pogovarja s kanadsko vesoljsko agencijo in pediatrično bolnišnico v Montrealu.