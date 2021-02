Hayley Arceneaux, ki je prebolela raka, gre v vesolje

, ustanovitelj podjetja Shift 4 Payments, je že izbral prvo sopotnico za polet v vesolje s kapsulo dragon podjetja SpaceX. To je 29-letna, ki se je morala v življenju soočiti s težkim bojem z zahrbtno boleznijo. Zdaj bo postala najmlajša Američanka, ki bo odpotovala v orbito in prva oseba s protezo.Veselo novico so ji povedali že januarja, a je morala ostati tiho. »Največjo skrivnost v življenju sem morala ohraniti zase mesec in pol, zdaj pa jo lahko končno delim s svetom,« je dejala za medije v pediatrični bolnišnici St. Jude v Memphisu, kjer je bila kot otrok pacientka, zdaj pa je med zaposlenimi. »Nikoli si ne bi mislila, da bi lahko bila astronavtka. A ta odprava odpira možnosti za osebe s fizično okvaro,« je povedala za BBC in dodala, da je nemudoma pristala na polet, ko so ji ga ponudili. Velike treme nima, saj je do zdaj že spoznala inženirje, ki so sestavili vesoljsko plovilo, in jim zaupa, da so to naredili z mislijo na največjo možno varnost.Osemintridesetletni dobrodelnež je že ob predstavitvi zasebnega poleta v vesolje poudaril, da bo eden izmed potnikov nekdo, ki je prebolel raka. V dragonu je prostora za štiri potnike, poleg Isaacmana in Arceneauxjeve bodo izbrali še dva. Za polet se lahko poteguje vsak z donacijo otroški bolnišnici St. John, za katero Isaacman upa, da bodo zbrali vsaj 200 milijonov dolarjev, polovico od tega zneska bo daroval sam. Druga možnost je še nakup paketa storitev pri njegovem podjetju, ki pa jih bo moral posameznik izkoristiti za razvoj lastne poslovne ideje. Konec leta se bo kapsula na raketi falcon 9 dvignila v vesolje in nato v orbiti krožila od dva do štiri dni. Na krovu tako ne bo nobenega profesionalnega astronavta, ki se urijo več let za polete v vesolje. Dragon, ki je sicer v prvi vrsti namenjen prevozu astronavtov na mednarodno vesoljsko postajo, je avtomatizirano plovilo, ki po besedah ustanovitelja podjetja spaceXne potrebuje upravljanja, če seveda ne gre nič narobe. Isaacman, čigar bogastvo revija Forbes ocenjuje na 2,3 milijarde dolarjev, je sicer izkušen pilot najrazličnejših letal. Ekipa se bo udeležila nekajmesečnega zahtevnega urjenja.»Menim, da bo odprava navdušila toliko ljudi. Prikazala bo, da je vse mogoče,« je dejala mlada »astronavtka«, ki je sicer zaposlena kot medicinska asistentka. Isaacman je za BBC dodal: Že od začetka projekta smo želeli člana ekipe, ki povzema bistvo odprave, to je upanje. Ne morem si zamisliti boljše osebe, kot je Hayley, da prevzame to odgovornost.«Hayley Arceneaux je pri desetih letih zbolela za kostnim rakom. V bolnišnici St. Jude so ji med zdravljenjem med drugim zamenjali kosti v nogi z umetnimi. To pri večini agencij (za zdaj) ostaja omejitev, ki onemogoča uresničitev želja, postati astronavt. A zasebna vesoljska podjetja ta pravila spreminjajo (za dovolj veliko vsoto denarja). Bo pa evropska vesoljska agencija v prihodnjih mesecih izbrala osebo z določeno stopnjo invalidnosti, ki bi sicer povsem ustrezala kriterijem za astronavta, kar je pravzaprav prvenstvena novost, saj še nobena agencija ni iskala »paranavta«. Ugotoviti želijo, ali obstajajo tehnološke rešitve, da bi se tudi invalidne osebe podale na vesoljske odprave.