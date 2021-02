Ognjevit konec starshipa in presenetljiv učinek ukrepov proti covidu

Starship se je znova razletel

Dragon bo vozil turiste

Presenetljiv učinek ukrepov proti covidu

Hrup škoduje živalim

Spacex je izpeljal še en testni polet prototipa nove vesoljske rakete. Po navedbah podjetja je potekal dobro do sklepnih sekund, nato pa je raketa nenadzorovano strmoglavila in končala v ognjeni krogli. Gre za drugi takšen test po decembrskem, ki se je prav tako končal z eksplozijo pri pristanku.je v uradnem prenosu poleta SN9 do višine 10 kilometrov komentiral inženir John Insprucker. Sredi poleta se je raketa uspešno obrnila na »trebuh« in tako letela nazaj proti pristajališču, toda hitrost v sklepnih sekundah je bila prevelika, poleg tega se ni postavila povsem vertikalno, in eksploziven konec je bil neizogiben. Na izstrelišču je že nov prototip SN10, ki naj bi poletel že čez nekaj tednov.Prvi mož podjetjase tokrat ni oglasil, saj je nedavno oznanil, da se za nekaj časa poslavlja s twitterja. Nazadnje je Musk kritiziral ameriško zvezno upravo za letalstvo (FAA), očital ji je, da zavlačuje pri odobritvah vesoljskih poletov in da so pravila pisana za nekaj določenih podjetij, ki letijo z vladnih izstrelišč.SpaceX je namreč za gradnjo nove rakete, s katero želijo na Mars, postavil novo izstrelišče v Boca Chici v Teksasu. Z uprave so sporočili, da je zamik nastal, ker je pri prejšnjem testu podjetje kršilo izstrelitvene zahteve. Spacex naj bi presegel najvišje možno tveganje, ki ga ima takšen polet za javnost, a je vseeno izstrelil raketo.Posnetek testnega poleta:Pri Spacexu so polno zaposleni tudi pri načrtovanju prevoza turistov. Podjetje Axiom, ki izvaja turistične polete, je predstavilo bogataše, ki se bodo čez leto dni s Spacexovim dragonom odpeljali na mednarodno vesoljsko postajo , pri Spacexu pa so pred dnevi predstavili odpravo, s katero bodoPolet, imenovan Inspiration 4, bi se lahko zgodil konec leta. Zakupil ga je 37-letni Jared Isaacman, ustanovitelj podjetja Shift 4 Payments, ki bo tudi eden od potnikov.Ker je v kapsuli prostora za štiri, je Isaacman oznanil, da se za polet lahko poteguje vsak z donacijo otroški bolnišnici St. John ali z nakupom paketa storitev pri njegovem podjetju. Kot je pojasnil milijonar, ki je izkušen pilot, bo eden od sedežev namenjen medicinski sestri, ki je prebolela raka, drugi donatorju, tretji pa nadobudnemu poslovnežu, ki ga bo navdušil z idejo o podjetju, ki lahko občutno izboljša svet.Omejitve gibanja in začasna ustavitev delovanja podjetij in prometa zaradi covida-19 so vplivale na količino onesnaževal v zraku. Cela vrsta satelitskih posnetkov je pokazala, da je ozračje čistejše, da je v njem manj dušikovega dioksida in aerosolov, kar je pozitivna posledica, a se je obenem prav zaradi tega planet nekoliko segrel, ugotavljajo v študiji ameriškega centra za raziskave atmosfere (NCAR). Na prvi pogled presenetljive ugotovitve imajo logično razlago:Še posebej je bil opazen učinek na močno industrializiranih območjih v ZDA in Rusiji. V povprečju je bila temperatura lani za 0,1 do 0,3 stopinje Celzija višja od pričakovanih glede na vremenske razmere. Vodja študije Andrew Gettelman je pojasnil, da je učinek zanimiv, a zanemarljiv in dolgoročno gledano bi lahko kratkotrajno zmanjšanje izpustov malenkostno upočasnilo podnebne spremembe. Toplogredni plini so namreč dolgoživi in še desetletja vplivajo na podnebje, medtem ko imajo aerosoli bolj trenuten učinek, posledice izginejo v nekaj letih. Študija, objavljena v reviji Geophysical Research Letters, še prikazuje kompleksne povezave različnih emisij, med tem ko aerosoli odbijajo svetlobo in toploto nazaj v vesolje, ogljikov dioksid toploto ujame in zadrži na planetu.Raziskava, objavljena v reviji Proceedings B, je pokazala, da zvočno onesnaževanje močno vpliva na vrsto ščinkavcev. Raziskovalci so ugotovili, daV študiji oregonske univerze so se osredotočili na avstralske zebraste ščinkavce. Njihove navade so preverjali v tihem okolju in v hrupnem, ko so jim po zvočniku predvajali zvoke prometa.Ptice so opazovali med nabiranjem hrane in ugotovili, da so bile pri reševanju problema, kako iz cevi dobiti hranilni košček, kar dvakrat uspešnejše, če so nalogo opravljale v tišini. Druga študija je ugotovila, da so ptice celo spremenile način petja v obdobju strogih ukrepov za zajezitev covida-19, ko je bilo manj prometa in s tem tudi hrupa. V raziskavi, objavljeni v reviji Behavioral Ecology, ki so jo opravljali raziskovalci univerze Anglia Ruskin, pa so ugotovili, da hrup negativno vpliva na razmnoževanje čričkov. Zaradi zvočnega onesnaževanja samice ne razlikujejo med paritvenimi zvoki samcev, ki jim sporočajo pomembne informacije o lastnostih snubcev.