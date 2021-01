Bogati podjetniki z dragonom do vesoljske postaje

V podjetju Axiom Space so predstavili prvo posadko povsem komercialne odprave v vesolje. Trojica bogatašev se bo z nekdanjim Nasinim astronavtom na čelu s Spacexovo raketo in kapsulo podala na mednarodno vesoljsko postajo (ISS). Za polet, predviden za januar prihodnje leto, je vsak izmed njih plačal 55 milijonov ameriških zelencev.Poveljnik odprave Axiom Mission 1 (Ax-1) bo nekdanji Nasin astronavt, zdaj podpredsednik podjetja Axiom. Ameriški poslovnež in filantropistbo pilot plovila, na krovu pa bosta še kanadski investitorin izraelski poslovnež, ki je bil bližnji prijatelj izraelskega astronavta, ki je bil med umrlimi v tragediji raketoplana Columbia leta 2003.​Lopez-Alegria je v več kot dvajsetletni astronavtski karieri v vesolje letel štirikrat, nazadnje je bil na postaji leta 2007. Postal bo prvi, ki bo poveljeval tako poletu pod okriljem Nase kot komercialnemu poletu; Connor, ki je sicer izkušen letalec in ima pilotske izkušnje na 16 različnih letalih, pa bo prvi neastronavt, ki bo pilot na vesoljski odpravi.»To bo prvi polet zasebne posadke do mednarodne vesoljske postaje. Nikoli še ni bilo takšnega poleta,« se je pohvalil predsednik uprave podjetja, nekdanji vodilni v programu vesoljske postaje pri Nasi. Med tem, ko je Michael Loper-Alegria poznan v vesoljskih krogih, so preostali trije le posamezniki, ki želijo in lahko gredo v vesolje, in mi jim bomo to omogočili, je dodal za AP.Vsi so morali prestati natančen zdravniški pregled, čaka jih 15-tedensko urjenje, kar je zanemarljivo v primerjavi z večletnim učenjem, ki ga opravijo astronavti, ko poletijo prvič. Connor bo s 70 leti drugi najstarejši človek, ki je poletel v vesolje, izkušeni astronavt John Glenn je leta 1998 z raketoplanom poletel star 77 let. Nekdanja Nasina astronavtkaje nadomestna poveljnica odprave Ax-1,pa nadomestni pilot.Na postaji bodo preživeli osem dni, do tja pa bodo po napovedih potrebovali dan ali dva, ki ju bodo preživeli v kapsuli dragon, s katero se od lani v vesolje prevažajo ameriški astronavti. Četverica bo v odpravi na postaji opravila tudi nekaj znanstvenih poskusov in seveda promovirali vesoljske področje in znanost na sploh, so še dodali pri podjetju.Vesoljski turizem v zadnjem času dobiva pravi zalet. Ruska vesoljska agencija sicer že leta odstopa kakšen sedež premožnežem, a poveljniško in pilotsko mesto ostajata v rokah v izurjenih rokah kozmonavtov, ki so opravili večletni trening. Letos bo po napovedih s komercialnimi poleti začelo tudi podjetjeVirgin Galactic in pa tudi podjetje Blue Origin, a v obeh primerih bodo poleti potekali do roba vesolja, pa še to le nekaj minut. Bodo pa zato cenejši (še vedno nedostopni večini svetovne populacije), Virgin za sedež računa okoli 250.000 dolarjev.Houstonsko podjetje Axiom namerava letno omogočiti dva poleta do postaje. Želijo pa si, da bi v začetku leta 2024 na vesoljski laboratorij namestili tudi lastne module, kar jim je Nasa lani tudi že odobrila. Dolgoročni načrti podjetja sicer vključujejo tudi lastno postajo, potem ko bodo ISS upokojili.