Zakaj smrčimo in kako ta koncert ustaviti

Hja, kako težko lovi sapo. Tako je zapisal William Shakespeare, v prvem delu gledališkega dela Kralj Henry IV, seveda je šlo za smrčanje.

Zakaj se smrčanje sploh zgodi? Če smrčite, je to zato, ker sproščena tkiva v vašem grlu vibrirajo, ko zrak, ki ga vdihnete, hiti mimo njih. Približno polovica odraslih v ZDA to počne občasno. Stvari, kot so telesna masa, zdravje in oblika ust, lahko povečajo verjetnost, da boste ponoči zveneli, kot da žagate polena, pa magari sredi poletja.

Članek o tem za za MedicineNet zapisala ameriška zdravnica in predavateljica Nayana Ambardekar, dr. med.

Kako naj vem, ali smrčim?

Če je smrčanje dovolj glasno, da zbudi partnerja, ste verjetno že slišali zanj. Če mu ne verjamete ali spite sami in želite vedeti zagotovo, vklopite aktiviran snemalnik, preden zaspite. Spoznali se boste po povsem novem zvoku.

Zamašen nos, zato smrčim?

Vse, kar preprečuje dihanje skozi nos, lahko povzroči smrčanje, na primer, če je nos zamašen zaradi prehlada, gripe ali alergij. Zdravila brez recepta ali trakovi za nos lahko pomagajo odpreti te dihalne poti, vendar se pogovorite s svojim zdravnikom, če imate nos zamašen več tednov naenkrat.

Spanje na hrbtu povzroča smrčanje

Zaradi tega lahko smrčite ali poslabšate stanje. Spanje na boku je boljše, objemanje s partnerjem – »žlico« – spravi oba na bok. Prav tako lahko poskusite spati z dvema ali tremi naloženimi blazinami, da ne boste ležali ravno na hrbtu. Če nič od tega ne deluje, zašijte majhen žep med lopatice srajce, da je malo tesna, dajte vanj teniško žogico, da vam bo neudobno, če se prevrnete na hrbet.

Oblika nosu pove veliko o smrčanju

Če se tanka stena med vašimi nosnicami ni oblikovala povsem pravilno, je lahko ena stran manjša od druge - to se imenuje odklon septuma. To lahko oteži dihanje in povzroči smrčanje. Enako se lahko zgodi, če je bil vaš nos poškodovan v nesreči. Pogovorite se s svojim zdravnikom, če menite, da se kaj takega dogaja z vami - operacija lahko včasih zadeve popravi.

Smrčanje. FOTO: Shutterstock

Oblika ust je pomembna za smrčanje

Če je zgornji del ust proti grlu – mehko nebo – nizek in debel, lahko zoži vaše dihalne poti in povzroči smrčanje. To se lahko zgodi tudi, če je majhen košček tkiva, ki visi z vašega mehkega neba - uvula - daljši kot običajno. Morda ste rojeni s temi stvarmi, vendar se lahko poslabšajo, če imate prekomerno telesno maso. Pri tem lahko včasih pomaga tudi kirurgija.

Je za smrčanje krivo vaše zdravilo?

Zdravila, ki povzročajo zaspanost (imenovana pomirjevala), mišični relaksanti in nekateri antidepresivi lahko sprostijo jezik in mišice v grlu. Nekatera zdravila lahko prispevajo tudi k povečanju telesne mase, kar lahko poslabša spalno apnejo. Če smrčite, se posvetujte s svojim zdravnikom in jemljite katerega od teh – morda vam bo lahko zamenjal zdravila.

Apneja v spanju

Smrčanje je lahko znak resnejšega stanja, imenovanega obstruktivna apneja pri spanju. To je stanje, v katerem oseba med spanjem večkrat za kratek čas preneha dihati. Zaradi tega boste lahko naenkrat zahlastali po zraku ali vas to ponoči zbudi. Znaki tega stanja so suha usta, glavobol ali vneto grlo zjutraj. Apneja v spanju je povezana z možgansko kapjo, visokim krvnim tlakom in boleznimi srca, zato se posvetujte z zdravnikom, če mislite, da imate apnejo v spanju. Morda vam priporoči napravo, ki vam pomaga dihati med spanjem ali v nekaterih primerih operacijo.

Če pa smrči vaš otrok

Nič nenavadnega ni, da otroci občasno smrčijo, še posebej, če so prehlajeni ali alergični. Toda v nekaterih primerih je lahko znak okužbe v sinusih, grlu, pljučih ali dihalnih poteh ali morda apneje v spanju. Če ste opazili, da vaš otrok večino noči glasno smrči, se o tem pogovorite s pediatrom.

Če ste noseči, smrčite

Bodoče mamice bodo verjetno smrčale, ker lahko njihovi nosni prehodi nabreknejo in otežijo dihanje. Povečanje telesne mase med nosečnostjo lahko pritisne tudi na diafragmo, ki pomaga premikati zrak v pljuča in iz nje. Toda nosečnice bi morale svojim zdravnikom povedati, če smrčijo, ker je to lahko povezano z zdravstvenimi težavami, kot je visok krvni tlak.

Kaj lahko storite proti smrčanju: pazite na svojo težo

Večja je verjetnost, da boste smrčali, če imate prekomerno telesno težo, še posebej, če je vaš vrat obsežnejši od 43 centimetrov, če ste moški, ali 40 centimetrov palcev, če ste ženska. Izguba nekaj kilogramov telesne mase lahko pomaga pri nadzoru smrčanja. Pogovorite se s svojim zdravnikom o načrtu, ki bi bil pravi za vas.

Kaj lahko storite proti smrčanju: zmanjšajte uživanje alkohola

Tako kot nekatera zdravila lahko tudi pijače za odrasle sprostijo vaš jezik in mišice grla, zaradi česar lahko smrčite. Pomaga paziti, kaj in koliko pijete, še posebej pred spanjem.