Potovanj v vesolju brez jedrske energije ne bo

Nujno je treba zmanjšati onesnaževanje in omejiti segrevanje, saj to prinaša bolezni in druge težave, pravi Yassin Hassan, profesor, hkrati pa strojni in jedrski inženir, ki je Slovenijo obiskal že večkrat, tokrat v programu Fulbrightovih specialistov. Prepričan je, da pri nas jedrsko elektrarno lahko postavimo hitreje zaradi znanja, ki ga imamo.

Pred pogovorom je po spletu zaokrožila novica, da bo Bill Gates postavil svoj mali modularni natrijev reaktor. Kako je s tem?

Poznam reaktor, ki za hladilo uporablja natrij namesto vode, ki je običajno v jedrskih reaktorjih. Natrij je s tehničnega zornega kota boljši, ker reaktor lahko deluje tudi pri nizkem pritisku. V tlačnovodnih reaktorjih je treba priti do 15 megapascalov, kot v Fukušimi, recimo. Za to je treba imeti močno reaktorsko posodo. Ta natrijev reaktor bo tudi tako imenovani »breader« reaktor in bo zmanjševal količine izrabljenega jedrskega goriva. To je prednost, ki jo ima reaktor, hlajen z natrijem.

Gorivo pa bo konvencionalno?

Tako je, uran. Že prej smo imeli nekaj natrijevih reaktorjev v Franciji in na Japonskem, kjer pa so ga morali ustaviti zaradi puščanja natrija. Ko natrij pride v stik z zrakom, se vname. Ko se je to zgodilo na Japonskem, sem bil tam, po dogodku pred 15 leti. Ustaviti so ga morali ne zaradi tehnične težave, ampak zaradi iztekanja natrija. A menim, da so natrijevi reaktorji lahko tudi uspešni in uporabljajo izrabljeno jedrsko gorivo. Pri tem pa zmanjšujejo emisije ogljikovega dioksida in pomagajo v boju s podnebnimi spremembami.

Veliko je modelov. Pri nekaterih želijo uporabljati stopljeno sol in izrabljeno gorivo, pri drugih pa gre za pomanjšane velike reaktorje. Pri tem je zanimivo, da imamo jedrske podmornice in letalonosilke že iz 70. let prejšnjega stoletja, v miroljubne namene pa ta tehnologija še ni prešla.

Take elektrarne, kot so bile na otoku Treh milj in v Černobilu, zdaj ne bi dobile dovoljenja v nobeni državi, pravi Yassin Hassan. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Pri podmornicah in letalonosilkah gre za obrambo, postopki za komercialne reaktorje, od načrtovanja do certificiranja in licenciranja pa so zelo zapleteni in dolgi. Taki reaktorji morajo biti varni za ljudi in okolje, treba je preveriti vse mogoče težave. Zahteve za varnost so zelo stroge in treba je biti zelo previden. To traja veliko časa, tako v ZDA kot v Evropi, in to je razlog, da še ni komercialno dostopnih malih modularnih reaktorjev. V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja postopki niso trajali tako dolgo, ker smo imeli razvito infrastrukturo in znanje ter razvita orodja za tlačnovodne reaktorje. Mali reaktorji imajo novo tehnologijo, so pa tudi taki, ki imajo znano in preverjeno tlačnovodno tehnologijo, zato bi lahko bili potrjeni hitreje. Podobno je z reaktorji, ki jih hladi plin.

Mali reaktorji bodo večnamenski, ne bodo proizvajali le elektrike, ampak tudi toploto in paro, ki jo bodo lahko uporabljali v kemični industriji. Reaktorji bodo lahko proizvajali tudi čisti vodik. Tega lahko dobiš tudi s kurjenjem plina, a s tem povzročaš emisije, ki jih hočemo do leta 2050 odpraviti. V Sloveniji ste lahko zadovoljni, imate sončno energijo, tretjino elektrike iz hidroelektrarn, tretjino jedrske energije, tretjino iz drugih virov. To je zelo dober model.

Načrt za male reaktorje je, da bodo zamenjali termoelektrarne na premog in plin, predvsem v mestih.

Zato hoče Gates postaviti svoj reaktor na nekdanjem premogovniku. Mali reaktorji bodo pomembni predvsem v državah, kjer ne potrebujejo velikih jedrskih elektrarn. V Teksasu se je že zgodilo, da je bilo proizvodnje iz obnovljivih virov, plina in nafte preveč in so morali proizvajalci plačevati operaterjem omrežja, da so elektriko prevzeli. A tu je kljub vsemu možnost za jedrsko energijo, ki je pasovna in kakovostna, ZDA pa so lačne elektrike. Tudi podatkovni centri bodo imeli svoje male reaktorje, ki delajo nenehno in stabilno.

V Sloveniji bi lahko gradili hitreje kot v marsikateri drugi državi.

Verjamem, da moramo zmanjšati onesnaženje in segrevanje. To prinaša bolezni, tudi covid-19. Pred dnevi smo imeli orkan v Teksasu, milijon ljudi je ostalo brez elektrike. V Teksasu živim že 25 let in še nisem doživel takega vremena, take vročine; po drugi strani pa tudi ne takega mraza in snega kot pred dvema letoma. V Teksasu je med nevihto zaradi mraza umrlo sto ljudi. Če bi imeli več virov energije, se to ne bi zgodilo, v nevihti namreč sončne, vetrne, plinske in naftne elektrarne niso delovale. Naša vlada je takrat slišala za male modularne reaktorje, ustanovila center za male modularne reaktorje in me postavila za vodjo. Zato v Teksasu načrtujejo gradnjo reaktorjev. Ustanovili smo skupino za oceno vseh projektov reaktorjev.

Ampak zakaj to traja tako dolgo?

V Sloveniji imate srečo. Presenečen sem, kako lahko tako majhne ekipe zberejo toliko znanja. Za Slovenijo me zato ne skrbi. Ena največjih težav nekaterih držav je, da so pozabile na ekonomiko in usposobljeno delovno silo. Pozabile so usposabljati ljudi. To je težava povsod, na Japonskem, v ZDA in Evropi. Nimamo ljudi, ki bi delali v jedrski industriji, preselili so se na druga področja, umetna inteligenca je, na primer, zelo privlačna. Na zahodu bo gradnja trajala deset let, 20 let skupaj z vso dokumentacijo in postopki. V Sloveniji ne bo tako, ker imate zelo dobre ljudi z veliko znanja in izjemnimi raziskavami. Vi lahko gradite hitreje kot marsikatera druga evropska država.

Kaj zanima mlade?

Kako bomo šli na Mars brez energije. Potrebovali bomo mikroreaktor. Take tehnologije zanimajo mlade. Otroci pridejo z željo, da bi radi šli v vesolje. Imam deset otrok iz srednje šole, ki jih to zanima, in moram jim povedati, da bodo za to potrebovali reaktor. Nekoč jih bom pripeljal v Slovenijo, da bodo pomagali graditi drugo jedrsko elektrarno.

Mali modularni reaktorji zanimajo vse, tudi mlade.

Delovna sila je ena stvar, druga pa so težave zaradi dolgotrajnih postopkov. Investitorji potrebujejo za projekte ameriški ali evropski certifikat, ker je to zagotovilo varnosti, zato zanj plačajo tudi milijon evrov. V našem centru lahko preverimo vse vrste reaktorjev, z lahko in težko vodo, z natrijem, plinom in soljo. Tudi Gates je prišel k nam. Njegova prednost je, da ima denar, zato lahko zgradi reaktor, mnogo drugih take možnosti nima.

Jedrsko tehnologijo so izumili in razvili v ZDA, Nemčiji in Franciji, nato pa se je vse ustavilo. Bo zahod spet prišel na konja z malimi reaktorji?

Manjše reaktorje je mogoče bolje nadzorovati. Verjetnost nepravilnosti v sedanjih jedrskih elektrarnah je minimalna. Take elektrarne, kot so bile na otoku Treh milj in v Černobilu, zdaj ne bi dobile dovoljenja v nobeni državi. Fukušima je nesrečen primer, saj niso predvideli tako visokih valov zaradi cunamija. Vse to vpliva na tehnologijo.

Nekatere študije tudi pravijo, da bo jedrskega goriva dovolj za več milijard let. Se strinjate?

Uran je povsod, a bo sčasoma postal drag. Če bi urana začelo zmanjkovati, bi lahko uporabili torij, ki ga je veliko. Težav z gorivom ni, bomo našli novega. Ampak zdaj govorijo še o nečem, o čemer prej nismo, o fuziji. Za fuzijo imamo na voljo vso morsko vodo. To bo prišlo prej ali slej, verjetno še ne v našem času, a bo. Verjamem v povezovanje fizije in fuzije, tako bi lahko dobili več energije. Različne ideje in tehnologije se razvijajo, zanimivo je. Naša vlada bi rada različne vire in veliko elektrike do leta 2030.