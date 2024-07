Heroin za lajšanje fizičnih in duševnih bolečin

V nadaljevanju preberite:

V zadnjem obdobju se je razširjenost drog med mladimi močno povečala, tudi zaradi večje dostopnosti drog, opozarja zdravnica in psihoterapevtka Mina Paš iz nevladne organizacije DrogArt v Delovem podkastu Na robu. Težko je sicer natančno oceniti razširjenost, a opažajo, da se je med pandemijo in po njej marsikaj spremenilo. »Mladi so zaradi epidemije plačali visok davek.«

Kaj so pokazale raziskave o razširjenosti drog med epidemijo in po njej?

Prvo presečno raziskavo smo naredili med prvo karanteno in ugotovili, da je uporaba drog takrat upadla. Droge so uporabljali manj, če pa so jih, sta bila to konoplja in alkohol, uporaba slednjega pa je že takrat narasla. Uporaba drog, namenjenih zabavam v klubih, je zelo upadla. Med naslednjo karanteno in zaprtjem pa ni bilo povsem tako, ker so se ljudje kljub omejitvam družili. Takrat smo opazili zelo velik porast uporabe droge GBL. To je substanca, ki se uporablja kot nadomestek za alkohol in je od njega bistveno cenejša. Je tudi zloglasna droga za posilstvo, nekateri pa jo uporabljajo za popestritev spolnosti. Ker so imeli ljudje zabave doma, so jo uporabljali tam, in ne več v klubih. GBL je zelo problematičen za doziranje, saj ga je treba zelo natančno odmeriti z brizgalko, hitro lahko pride do predoziranja. To se kaže v zastoju dihanja in posledično v komi, kar se lahko zgodi precej hitro. Doma je doziranje sicer lažje pravilno izvesti. Pri GBL je težava tudi, da ljudje postanejo od njega precej hitro odvisni. Ta odvisnost je zelo huda in izjemno težko je prenehati – ko si enkrat telesno odvisen od GBL, ne moreš kar odrezati, ker imaš lahko zelo hudo abstinenčno krizo.