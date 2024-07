Politični vrh odprl slovensko hišo, predsednik Macron v nalivu olimpijske igre

V nadaljevanju preberite:

Dolgo pričakovanje francoske in svetovne javnosti je končano, francoski predsednik Emmanuel Macron je odprl igre in pariški spektakel se je tudi uradno lahko začel. Na otvoritveni slovesnosti, ki jo je zaznamoval hud naliv, je Pariz športnikom in svetu predstavil svoje največje znamenitosti, saj za njihov ogled v naslednjih dneh ne bo več veliko priložnosti. Pozornost športnikov je zdaj že usmerjena k bojem za olimpijska odličja, ki jih ne bo malo – v naslednjih dveh tednih je pred nami kar 329 tekmovanj.

Podobno kot velja za celotne olimpijske igre, se je tudi dogajanje v Slovenski hiši začelo zares še pred uradno otvoritvijo. Ognjeni krst bi težko bil bolj ugleden, led je prebil slovenski politični vrh, ki se je zbral v slovenskem središču v Parizu. Prvi je bil na vrsti resorni minister Matjaž Han, sledila je predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je obisk v hiši izkoristila tudi za srečanje s slovaškim predsednikom, kot zadnji je v zeleno odet nekdanji lokal v parku La Villette obiskal še predsednik vlade Robert Golob.

»Tako velikega projekta, kot je letošnja Slovenska hiša, še nismo imeli, podobno kot tako številčne odprave na olimpijskih igrah Slovenija še ni imela. Po 12 letih so igre znova v Evropi, kar je izvrstna priložnost in temu je bil namenjen tudi današnji pogovor s predsednikom vlade, ki se mu želim znova zahvaliti za veliko podporo športu,« je dogodek pospremil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac.