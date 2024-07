Bolj, kot se borim zate, bolj te ljubim

V nadaljevanju preberite:

Pred tednom dni so Hanan Avad, 73-letno pesnico in predsednico palestinskega centra PEN, ki biva v Jeruzalemu, na poti domov ustavili izraelski vojaki. Razlog? V avtomobilu je prevažala izvode svoje knjige. Med štiriurnim pridržanjem so jo brcali, udarjali, vanjo merili s pištolo, jo zasliševali o vsebini njenega avtorskega dela.

V intervjuju za Delo je Hanan Avad, ena najvplivnejših osebnosti sodobne palestinske književnosti in večletna svetovalka za kulturo voditelja palestinskega gibanja Fatah Jaserja Arafata, dejala, da ni besede, ki bi lahko pojasnila ali opisala, kar se dogaja. »Toda ko vidim, kako ljudje kričijo, ko vidim uničenje in kri, iz dneva v dan, pišem – pišem o skrbeh in bolečinah svojih ljudi. To je najmanj, kar lahko storim kot pisateljica.«