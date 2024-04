V Nemčiji zaradi načrtovanja islamističnega napada prijeli tri najstnike

Policija v nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija je aretirala tri najstnike zaradi suma, da so načrtovali islamistični napad, je danes sporočilo tožilstvo. Najstniki, stari 15 in 16 let, so bili aretirani v času velikonočnih praznikov in so trenutno v priporu.

Trojica, dve najstnici in najstnik, so osumljeni, da so načrtovali teroristični napad z islamističnim ozadjem, je sporočilo državno tožilstvo v Düsseldorfu.

Vsi trije prihajajo z območja Düsseldorfa in so bili »zavezani izvajanju kaznivega dejanja – umora in uboja«, so dodali tožilci. Preiskovalci več podrobnosti o domnevni zaroti niso posredovali, saj preiskava še poteka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po poročanju nemškega tabloida Bild naj bi trojica načrtovala napad z molotovkami in noži v imenu skrajne skupine Islamska država (IS).

Tarče napadov naj bi bili kristjani in policija, poroča časnik, ki še dodaja, da so osumljenci tudi razmišljali, ali naj pridobijo strelno orožje.