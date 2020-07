FOTO:Candomblé: območje brazilske temnopolte svobode

Candomblé: območje brazilske temnopolte svobode

Candomblé, zmes brazilske in afriške kulture, preplet katolicizma in izvornih animističnih ritualov, ni nikoli izgubila povezave s silami narave in vesolja.

Odpri galerijo Februarski festival, posvečen boginji Jemandža, se je v brazilskem duhu razvil v velik karneval, ki traja več dni. Dobiček od množice dogodkov se steka v roke peščice posameznikov, ki obvladajo kriptovalute, candombléjevska skupnost in mali podjetniki so izvzeti iz zaslužka.