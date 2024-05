Za zlorabo rojeni, za zlorabo vzgojeni

V nadaljevanju preberite:

V Arkansasu so ta teden prijeli 26-letno učiteljico, ki jo bremenijo suma spolne zlorabe 15-letnega dečka. Spoznala ga je v lokalni cerkvi, so poročali ameriški mediji. V baptistični cerkvi Immanuel v Little Rocku, nekoč je tja redno zahajal nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton, je 26-letna učiteljica Reagan Gray delala kot prostovoljka. Višjemu pastorju v cerkvi so jo leta 2020 prijavili dečkovi starši, ko so na sinovem telefonu po naključju odkrili množico eksplicitnih besedilnih sporočil.

Osumljenko so cerkveni voditelji tedaj za krajši čas razrešili dolžnosti učiteljice na krščanski akademiji, nadrejenim v cerkvi je trdila, da njeno razmerje z mladoletnikom ni bilo »fizično«. Kasneje je lahko še naprej opravljala dolžnosti prostovoljne učiteljice. Pometanje skelečih problemov pod preprogo še zdaleč ni nekaj, ki bi jo lahko pripisali zgolj cerkvenim ustanovam. Tudi zlorabe se ne dogajajo zgolj v cerkvenih ustanovah, ki so v zadnjih letih pokazale nekaj volje, da bi počistile tudi pod pregovorno preprogo, kamor so tako rade v preteklih stoletjih pometale nerazrešene probleme.