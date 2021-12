Epidemija je potres. Ukrepi ne smejo biti popotresni sunki

V intervjuju s predsednikom ustavnega sodišča lahko preberete:

»Epidemija nas ne postavlja pred odločitev,« ugotavlja Matej Accetto, »da se odločimo bodisi za učinkovitost ukrepov bodisi za pravnost ukrepov. Sporočila ustavnega sodišča so zelo enostavna: mogoče in treba je doseči oboje. Brez posebnih težav bi bilo mogoče sprejemati učinkovite ukrepe, ne da bi s tem posegli v načela pravne države.« Ob 30. obletnici spremembe ustave opozarja, da je bila ta sprejeta leto in pol po prvih parlamentarnih volitvah. Dve leti po začetku pandemije pa Slovenija v zakonu o nalezljivih boleznih nima ustrezne pravne podlage, ki bi omogočali sprejemanje ustavnih in zakonitih ukrepov.

Ideja, da bi se z zakonom o nalezljivih boleznih državni zbor ukvarjal po parlamentarnih volitvah, se mu zdi neverjetna.