So slovenski vrhunski športniki zares vrhunsko travmatizirani?

Če še leta 2017 nismo imeli skoraj nič podatkov o duševnem zdravju slovenskih vrhunskih športnikov, je to zdaj postalo področje aktivnih raziskav. Dobili smo tudi prvo strokovno knjigo, mediji kažejo zanimanje, športniki pa vse pogosteje o svojih težavah javno spregovorijo. V Ljubljani je leta 2022 potekal evropski kongres psihologov, nosilna tema sekcije športnih psihologov je bila ravno omenjena tema.

Pandorino skrinjico je odprl Jani Brajkovič, ko je v zelo iskrenem intervjuju delil svojo bitko z motnjo hranjenja – bulimijo. V njem je dejal: »Kolesar mora biti za vrhunske uspehe v mladosti vrhunsko travmatiziran!« Ne morem se znebiti občutka, da to ne velja le za kolesarje, temveč za vse športne panoge in športnike, ki v njih tekmujejo. Nedvomno se tega premalo zavedajo vsi, ki so vpeti v šport, od staršev, trenerjev do funkcionarjev.