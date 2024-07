V nadaljevanju preberite:

Vlada je predstavila svoj načrt (začetka) reševanja krize v slovenskem zdravstvu. Z odločnimi ukrepi naj bi povsem ločila javno in zasebno zdravstveno dejavnost in tako odpravila zdaj že proslule dvojne prakse zdravnikov v javnem in zasebnem zdravstvu. Verjetno je to res eden najbolj akutnih problemov, saj tako, kot zdaj poteka, kadrovsko in finančno zajeda javno zdravstvo in nekontrolirano preliva javna sredstva v zasebne žepe. Zdravniki so že zdavnaj postali najbogatejša »elita slovenske družbe«. Tako se nekateri od njih tudi obnašajo.