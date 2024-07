Zmagovalec Toura, olimpijski abstinent

V nadaljevanju lahko preberete:

45 minut in 24 sekund zatem, ko se je v Monacu pognal na progo, kjer se navadno odvija dirka formule ena, je Tadej Pogačar v 34 kilometrov oddaljeni Nici švignil skozi cilj. Start je bil na nadmorski višini osmih metrov. Cilj na 12 metrih nad morjem. Vmes je splezal na 508 metrov visoki Col d'Èze. Jonas Vingegaard je za njim zaostal minuto in tri sekunde. Pogačar je progo prepeljal s povprečno hitrostjo 44,5 km/h. Danec je zmogel hitrost 43,5.

Pogačar je na kronometru med Monacom in Nico razvil za kilometer višjo povprečno hitrost od najhitrejšega tekmeca. FOTO: Marco Bertorello/AFP

3492 kilometrov dolgo progo, razdeljeno na 21 etap, je Pogačar zvozil v 83 urah, 38 minutah in 56 sekundah. Danski rival, ki je na Touru zmagal leta 2022 in 2023, je za pot potreboval 6 minut in 17 sekund več.

V ponedeljek, dan po zmagoslavju na Touru, je sporočil, kar je bilo že nekaj časa v zraku. Zaradi utrujenosti na pariških olimpijskih igrah ne bo nastopil.