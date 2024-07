Ljudje, ki s prstom kažejo na ZDA, ne gledajo v pravo smer

V nadaljevanju preberite:

Neuspešni atentat na Donalda Trumpa je zaznamoval tudi iztek mandata Jamie Lindler Harpootlian, ameriške veleposlanice, ki po dveh letih in pol zapušča Slovenijo. Porast političnega nasilja v ZDA ji povzroča skrbi, a prepričana je, da so Američani kljub visoki stopnji polariziranosti še vedno sposobni presegati razlike. Vsaj toliko kot pogled na ameriško predsedniško tekmo pritegne njeno razmišljanje o preteklih in prihodnjih izzivih odnosov med državama.

Veleposlanica, Donald Trump je konec tedna preživel atentat med predvolilnim shodom v Pensilvaniji. Ste imeli čas procesirati, kaj se je zgodilo?

Iskreno povedano, ne vem, ali bom kadar koli razumela ali sprejela, kar se je zgodilo. Nasilje ni nikoli sprejemljivo v Ameriki, še posebej tam, kamor ljudje pridejo poslušat in izrazit svoja politična stališča. V Sloveniji sem kot diplomatka, ki poskuša okrepiti naše dvostranske vezi. Sem pa tudi ameriška državljanka in zame je bilo nadvse šokantno videti nekaj takega. Prav tako bi rada izrazila sožalje družinam ubitega in ranjenih [udeležencev shoda]. Vem, da je bil eden od njih prostovoljni gasilec, in očitno je ta človek heroj in bo za svojo družino to za vedno ostal. Toda misel, da bodo njegovi otroci odraščali brez očeta, je srce parajoča.