Genocid brez konca

Toda Gaze ne ubijajo le bombe. Nič manj uničujoče orožje je lakota. Brez hrane je že vsaj 700.000 ljudi. In potem so tu še bolezni. Zdravnik Mustafa Barguti svari, da za različnimi boleznimi trpi že najmanj milijon ljudi. Širijo se epidemije. Cepiv in zdravil ni. Ne za otroke in ne za odrasle. Izraelska vojska strogo omejuje vsakršno pomoč. Kaj je to, če ne skrbno načrtovani genocid?

Graça Machel, vdova južnoafriškega predsednika Nelsona Mandele, je tragedijo v Gazi razglasila za moralni polom sveta. Ugledna humanitarka, ki je (kakšno naključje) rojena v provinci Gaza v Mozambiku, je leta 1996 za Združene narode pripravila poročilo z naslovom Vpliv oboroženih konfliktov na otroke. »Ko smo v palestinskih begunskih taboriščih gledali v zvedave otroške oči, smo jim obljubili, da bo njihovega trpljenja kmalu konec. Svet te obljube ni izpolnil. Še več. Palestinski otroci danes živijo v še bolj sovražnem svetu kot nekoč. Čutim se kriva za ta polom!«

Živimo v strašnem času genocidov, ki jim ni videti konca. Ta mesec se v Ruandi spominjajo tridesetletnice začetka grozljivega pokola Hutujcev nad Tutsiji, ki je odnesel skoraj milijon življenj. Prihodnje leto bo tridesetletnica morije v Srebrenici, ki je Aleksandar Vučić in Milorad Dodik ne priznavata za genocid.