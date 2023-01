Lützerath in Davos

V kolumni preberite:

V tednu, ki se končuje, se je najbolj aktualno politično dogajanje zgostilo v dveh majhnih vaseh. V švicarskih Alpah so voditelji razpravljali o deglobalizaciji in fragmentaciji sveta, v nemškem Porenju so se podnebni aktivisti uprli energetskemu koncernu. Pomembnejši od Davosa je Lützerath.

Tam vlada kanclerja Olafa Scholza, s stranko Zelenih vred, rešuje energetsko krizo z izkopavanjem premoga, ki je med največjimi povzročitelji globalnega segrevanja. Ob izgubi ruskih energentov se je Nemčija odločila, da raje uporablja premog kot jedrske elektrarne. Ruši vas in širi premogovnik, zaradi pridobivanja lignita so izselili prebivalce in podrli njihove hiše. Kmalu od kraja ne bo ostalo nič, zeval bo samo še velikanski krater.