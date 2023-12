Uspehi športnikov so najboljša zunanja in notranja politika

V nadaljevanju preberite:

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani letos praznuje 70-letnico obstoja. Dekan prof. dr. Damir Karpljuk ima sladke skrbi, ko vsako leto spremlja, koliko ljudi si želi na fakulteto, ki ji še vedno večina pravi – Dif. Desetletja so bili edini, ki so izobraževali za delo v športu, a Karpljuk se konkurence ne boji. Poudarja, da so tudi zaradi nje še boljši.