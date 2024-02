Za nami vesoljni potop?

V nadaljevanju preberite:

V sodobni Franciji, ki se še vedno sklicuje na republikanske vrednote, izhajajoče iz revolucije, ima predsednik države v bistvu monarhična vladarska pooblastila. To sproža stalne kritike dela politike in zahtevo po ustavnih omejitvah njegovih pristojnosti v prid parlamentu. »Vsaka generacija mora razumeti, kaj pomenijo republikanske vrednote, zato ji je treba ponuditi oporne točke,« je na odmevni tiskovni konferenci januarja letos poudaril predsednik Emmanuel Macron. V slogu budnice iz Marsejeze Aux armes, citoyens! (K orožju, državljani!) je pozval Francoze, naj se ponovno oborožijo z vrednotami republike in prevzamejo obveznosti, ki iz njih izhajajo. Zato namerava Macronova vlada v šole uvesti državljansko vzgojo in šolske uniforme, ki naj bi izbrisale socialne razlike ter skupaj s spoštovanjem tradicije primerno »ponovno oborožile« mlade in jih opolnomočile v zavedne državljane.