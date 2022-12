Svoboda izražanja in pravica do izražanja

V nadaljevanju preberite:

Natanko dvanajst let po izbruhu Cabel gate, ko so veliki svetovni mediji v sodelovanju z Wikileaksom objavili 251 tisoč tajnih depeš ameriškega State Departmenta, so ti 29. novembra letos javnosti poslali sporočilo, da »objavljanje ni zločin«. Na ameriško vlado so naslovili poziv, naj neha preganjati Juliana Assangea. V apelu, ki so ga podpisali New York Times, Guardian, Le Monde, Der Spiegel in El Pais, so ugotovili, da so »obtožbe zoper Assangea nevarni precedent, ki spodkopava prvi amandma ameriške ustave in ogroža svobodo medijev«. Bo solidarnost svetovnih medijev pomenila konec Assangeovega pregona?