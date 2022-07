Zavisten ni nihče. A številni čutijo zavist drugih

V nadaljevanju preberite:

Četudi mislimo, da gre za nekaj, kar je specifično slovensko, je zavist univerzalen fenomen. Antropologinja Duška Knežević Hočevar je med terenskim delom, med intervjuji s kmečkim prebivalstvom, od udeležencev raziskave izvedela, da je zavisti vedno več in da se še stopnjuje. A kmetje sami niso zavistni. Čutijo pa, da jim, če so uspešni, zavidajo drugi. Kako se to vidi? Kaj hočejo kmetje? In česa nočejo?