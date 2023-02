Namiznoteniška zveza Slovenije spet brez predsednika

Namiznoteniška zveza Slovenije je spet brez predsednika. Aleksander Igor Dreu, ki je delo opravljal od novembra leta 2022, ko je na volilni skupščini premagal Ernesta Mencigarja, je namreč nepreklicno odstopil. Kot je dejal, je razlog odstopa po njegovem mnenju kritično finančno in organizacijsko stanje, ki ga sam ne more rešiti.

Skupaj z njim je odstopila tudi njegova ekipa, podpredsednik Primož Butinar in član IO Gaber Marolt. Najbrž pa bo na skupščini, ki jo bo v čim krajšem času sklicala zveza, odstopil tudi ves nadzorni odbor.

»Sem poslovnež in imam določene poglede na poslovanje. Očitno pa se z mojimi pogledi večina klubov in ljudi, ki so od prej na zvezi, ne strinjajo. Na takšen način ne morem poslovati, s takšnimi ljudmi ne morem sodelovati. Ko sem prevzemal svojo funkcijo, sem bil seznanjen samo s finančnim minusom, za katerega sem še vedno prepričan, da bi se ga dalo rešiti, a ne na način, kot mnogi mislijo, da je normalno,« je dejal Dreu. Ta je funkcijo prevzel od Marjana Hribarja, ki je pred njim prav tako odstopil.

»Nočem na nikogar kazati s prstom, nikogar obtoževati ali žaliti. Nočem se tudi vmešavati v reči, ki so jih imeli prej. Hotel sem pomagati, a očitno se ne da,« je še dejal Dreu.