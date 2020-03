Med hokejisti Ottawe že druga okužba

Ljubljana - V hokejskem taboru iz Ottawe se je vnovič oglasil alarm: pri moštvu so namreč odkrili drugi primer okužbe s koronavirusom, tudi tokrat igralca niso hoteli javno imenovati. Zadnjo tekmo prek prekinitvijo sezone pa so hokejisti iz kanadske metropole igrali prav v Los Angelesu proti moštvu našega zvezdnika Anžeta Kopitarja, 11. marca.



Že pred tremi dnevi so ob prvem primeru iz tabora Senatorjev sporočili, da ima njihov hokejist le lažje simptome in je v osamitvi.

Prav tako so tedaj karanteno odredili tudi vsem njegovim soigralcem in drugim članom ekipe. Ob drugem pozitivnem primeru pa so dodali, da je v karanteni tudi vseh 52 ljudi, ki so potovali s klubom na tekme v San Jose, Anaheim in Los Angeles med 8. in 12. marcem.



Od tega 44 oseb kluba ni kazalo znakov okuženosti z virusom, osem je bilo testiranih, dva pa sta bila doslej pozitivna, na nekaj rezultatov še čakajo.



Vodstvo lige NHL se je 12. marca odločilo sezono prekiniti do nadaljnjega.