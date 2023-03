V Celju veselje, na Jesenicah pa zdaj solze

V nadaljevanju preberite:

Ljubitelji hokeja, ki so spremljali to igro pri nas v osemdesetih in devetdesetih prejšnjega stoletja, se bodo spomnili številnih velikih predstav v polni dvorani v Mestnem parku ob Savinji v Celju. Kako pa se bo zdaj klub iz knežjega mesta lotil vstopa v alpsko ligo? Kaj o tem pravi Christian Feichtinger, menedžer ICEHL; pod katero sodi tudi AHL? In kaj meni ta funkcionar o kriznih dneh na Jesenicah? Zakaj je zanj ta klub prav poseben?