Roglič se je prelevil v Remcovo senco

Po petkovem zanimivem obračunu do Lo Porta je sledila lažja etapa na dirki po Kataloniji. Edina resna ovira je bil vzpon druge kategorije slabih 30 kilometrov pred ciljem, a zaradi sledečega spusta in ravnine do cilja nismo pričakovali napadov na majico vodilnega, ki jo nosi Primož Roglič.

Remco Evenepoel je imel drugačne načrte, kako tudi ne, saj ni imel kaj izgubiti. Proti vrhu vzpona je močno pospešil, Roglič je šel takoj za njim in na spustu sta ujela in se tudi znebila Marca Solerja ter sama nadaljevala proti cilju. Imela sta dobrih 20 sekund naskoka, v lovu so bili najbolj dejavni kolesarji Bahrain Victoriousa, a to ni bil razlog, da njun beg ni uspel.

Roglič ni imel nikakršne želje, da bi Remcu pomagal pri narekovanju ritma, saj bi v tem primeru Belgijec ob zmagi v šprintu Rogliču odščipnil štiri odbitne sekunde. Tako je le kot senca ždel v njegovem zavetrju, kar je svetovnega prvaka ujezilo in odločil se je, da bo raje počakal glavnino dobrih 10 kilometrov pred ciljem. Tudi Roglič ni imel nič proti temu načrtu in dirka za etapno zmago se je začela znova.

Roglič je v Kataloniji zelo razpoložen.

Med etapo sta Roglič in Evenepoel vsak dobila po en leteči cilj za odbitne, tako da se razlika v skupnem seštevku ni spremenila, na koncu pa so končno svojo priložnost dobili tudi šprinterji. Še enkrat več je bil najhitrejši Kaden Growes (Alpecin Deceuninck), ki se razvija v enega hitrejših šprinterjev v pelotonu.

Roglič je končal na devetem mestu in je le še etapo oddaljen od prve slovenske skupne zmage na dirki po Kataloniji. Jutri je na sporedu krožna preizkušnja v Barceloni z vzponom na Montjuic, kjer ponavadi priložnost dobijo (in izkoristijo) šprinterji.

Rezultate 6. etape lahko pogledate tukaj.