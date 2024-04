Kelti že prebili mejo 60 zmag

Košarkarji moštva Boston Celtics bodo redni del sezone v ligi NBA končali z najboljšim izkupičkom na vzhodu. Kelti so ponoči s 135:100 odpihnili z igrišča tretjo najboljšo ekipo na zahodu, Oklahomo City Thunder. To je bila tretja zaporedna zmaga in že 60. v tej sezoni za Boston. S tem uspehom so si zagotovili prednost domačega igrišča v končnici.

Kelti, ki so dobil svojo 11. zaporedno domačo tekmo, so izboljšali rezultat sezone na 60 zmag in 16 porazov. Do konca sezone jih čaka še šest tekem. V končnici bodo lovili rekordno 18. ligaško krono lige NBA. Nazadnje so v velikem finalu lige NBA zmagali leta 2008.

Za košarkarje v zelenem je to že 14. sezona z vsaj 60 zmagami. Los Angeles Lakers so imeli, denimo, 11 sezon s 60 zmagami v zgodovini. »Zaslužimo si to. Menim, da je najpomembneje, da bomo še naprej sledili naši viziji,« je dejal latvijski velikan Kristaps Porzingis, ki je tokrat zbral 27 točk, 12 skokov in 5 blokad.

Kelti, pri katerih sta bila učinkovita tudi Jayson Tatum s 24 točkami in Jaylen Brown s 23 točkami ter sedmimi skoki, so na tekmi zaostajali le 62 sekund. Slednjemu je všeč, kako napredujejo iz tekme v tekmo, ko se končuje redna sezona. »Ne bomo preskočili nobenega koraka,« je dejal Brown. »Šestdeset zmag. Menim, da smo na pravi poti. Ko se bo začela končnica, bomo sicer spet na začetku.«

Zelo razpoložen je bil tudi Anthony Edwards (levo). FOTO: Matt Krohn/Usa Today Sports

Uspešna tudi Minnesota

Minnesota in Denver, ki bo branil lovoriko, sta naslednja najuspešnejša kluba in si delita vodstvo v zahodni konferenci s 53 zmagami in 23 porazi. Minnesota je ponoči zmagala v Torontu s 133:85. Že odpisani Raptors so niz porazov podaljšali na 15 tekem. Pri Timberwolves je bil najboljši Anthony Edwards z 28 točkami.

Zaradi poškodb zelo oslabljeni Milwaukee, ki je bil brez Damiana Lillarda, Khrisa Middletona in Patricka Beverleyja, je izgubil na gostovanju pri že odpisanem Memphisu s 101:111. Za zmagovalce je Jaren Jackson mlajši dosegel 35 točk. Milwaukee z razmerjem 47:29 zaseda drugo mesto na zahodu.

Brook Lopez je bil najboljši pri Jelenih s 25 točkami in 10 skoki, Giannis Antetokounmpo pa je dodal 21 točk, osem podaj in sedem skokov.

Anthony Davis je dosegel 35 točk in zbral 18 skokov, medtem ko je LeBron James dodal 25 točk, devet podaj in sedem skokov, s čimer je Los Angeles Lakers slavil zmago pri že odpisanem Washingtonu s 125:120. Jezerniki so z razmerjem 44:33 deveti na zahodu, tri zmage pred Golden Statom na predzadnjem mestu za kvalifikacijski turnir za popolnitev mest v končnici.

Jalen Johnson je vpisal svoj prvi trojni dvojček v ligi NBA z 28 točkami, 13 skoki in 11 podajami, s čimer je navdušil v dresu Atlanta Hawks na gostovanju pri Detroitu s 121:113. Rezervist Malachi Flynn, ki v povprečju dosega le 5,2 točke na tekmo, je tokrat zablestel s 50 točkami za najslabše Pistons, s čimer je za las zgrešil rekord glede točk rezervnih igralcev. Jamal Crawford jih je leta 2019 dosegel 51.

De'Andre Hunter je zbral 26 točk, Dejounte Murray pa jih je dodal 24 za Atlanto, ki si je priigrala 10. mesto na vzhodu in izločila Brooklyn iz boja za končnico.

Devin Booker iz Phoenixa je dosegel 40 točk, Kevin Durant pa jih je dodal 32 za zmago nad Clevelandom s 122:101. Phoenix je trenutno šesti (45:31) in ima poraz več od Dallasa na petem mestu zahodne konference.

Portland je slavil zmago proti Charlotte Hornets z 89:86. Trener slednjega Steve Clifford je dejal, da bo po sezoni odstopil s svojega položaja. Sršeni so izpadli iz boja za končnico z razmerjem zmag in porazov 18:58.