Liga NBA podpisala 70 milijard evrov vredno pogodbo

Severnoameriška profesionalna košarkarska liga NBA je v sredo podpisala 70,1 milijarde evrov vredno pogodbo o medijskih pravicah v ZDA s podjetji Walt Disney Company, NBCUniversal in Amazon. Zaveza zajema enajst let, od sezone 2025 do 2036, je naznanilo vodstvo lige NBA.

To je druga največja pogodba o prenosu športnih dogodkov, ki je bila kdaj sklenjena na svetu. Liga ameriškega nogometa NFL je leta 2021 podpisala medijsko pogodbo za okoli 92, 3 milijarde evrov prav tako za 11 let.

Warner Bros Disney bo prek svojih kanalov ESPN in ABC ohranil televizijske pravice do lige NBA v ZDA, ki si jih bo delil s skupinama NBC in Amazon. Uradno finančne podrobnosti nove globalne pogodbe niso znane, vendar so ameriški mediji, med njimi ESPN, Wall Street Journal in revija Forbes poročali o skupnem znesku 70,1 milijarde evrov.

»Naši novi globalni medijski sporazumi z Disneyjem, NBCUniversal in Amazonom bodo povečali doseg in dostopnost tekem lige NBA za oboževalce v ZDA in po vsem svetu,« je ob tem dejal komisar lige, Adam Silver. »Ti partnerji bodo našo vsebino distribuirali po številnih platformah in pomagali preoblikovati izkušnjo oboževalcev v naslednjem desetletju,« je še dodal.