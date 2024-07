Urban Klavžar v idealni peterki EP: Pokazali smo, kako se bori za Slovenijo

Dan bo porazu v finalu EP na Poljskem so se slovenski košarkarji do 20 let vrnila v domovino. Kapetan Urban Klavžar pravi, da je neizmerno ponosen na celotno ekipo, selektor Peter Markovinović je poudaril, da se ni bati za prihodnost slovenske košarke, predsednik KZS Matej Erjavec pa je fantom zaželel čim več minut in dobrih iger v klubih.

Dvajsetletni Klavžar je bil izbran v najboljšo peterko eurobasketa v Gdynii in z odlično popotnico odhaja v ameriško univerzitetno ligo NCAA. »Poraz v finalu je težko sprejeti, saj smo bili večino tekme proti Franciji v vodstvu. V zaključku so bili Francozi boljši v skokih v napadu, mi pa premalo odločni v napadu. Vseeno je srebrna medalja izjemen dosežek,« je uvodoma na sprejemu pred sedežem Košarkarske zveze Slovenije povedal Klavžar.

FOTO: Fiba

Poudaril je, da je celotna ekipa delovala homogeno in da noben igralec ni izstopal ali se obnašal egoistično. »Pokazali smo, kako se je treba boriti za Slovenijo. Prepričan sem, da ima ta generacija lepo prihodnost in da bomo v naslednjih letih videli kar nekaj teh igralcev v članski reprezentanci. Zame osebno bi bil klic selektorja Aleksandra Sekulića izjemno priznanje, še posebej zdaj, ko bi lahko zaigral z Luko Dončićem.«

Tudi selektor Peter Markovinović, ki je osvojil že tretjo medaljo z mlajšimi selekcijami na evropskih prvenstvih, je prepričan, da ima slovenska košarka svetlo prihodnost. »Slovenija je velika po uspehih športnikov, a hkrati izjemno majhna v primerjavi z drugimi nacijami. Ne rabimo se deliti na kavč selektorje, uličarje in KZS. Slednja dela odlično in brez njene popolne podpore zagotovo ne bi prišli do vseh teh uspehov,« je dejal Markovinović.

FOTO: Fiba

Selektor je razkril tudi recept za dobro kemijo v ekipi. »Evropska prvenstva mlajših kategorij so zelo specifična tekmovanja. V devetih dneh je treba odigrati sedem tekem, zato sem želel imeti homogeno in izenačeno ekipo. Na začetku se vsi niso strinjali z mojimi pogostimi, 'hokejskimi' menjavami, a dogovor je bil takšen, da bo vsak dobil priložnost in jo bo moral tudi izkoristiti. Delovalo je in prišlo smo do srebra, kar je odličen obet za prihodnost slovenske košarke.«

Tako Markovinović kot predsednik KZS Erjavec sta poudarila, da je ključ za uspešen prehod iz mladinskih v člansko kategorijo dober klubski status. »Medalje v mlajših selekcijah niso nobeno zagotovilo, da bodo ti igralci čez tri leta nosilci igre v klubih ali reprezentanci. Zdaj potrebujejo čim več priložnosti za igro, po možnosti v čim močnejših klubih,« je dodal Erjavec.