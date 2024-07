Francozi boljši, mladi košarkarji srebrni na evropskem prvenstvu do 20 let

Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 20 let je osvojila srebrno medaljo na evropskem prvenstvu v Gdynii na Poljskem. V finalu je izgubila proti branilcem naslova Francozom z 78:82 (20:22, 42:37, 59:54).

Za Slovenijo je to 12. medalja na evropskih prvenstvih mlajših starostnih kategorij in šesta zadnje selekcije pred vstopom v člansko konkurenco.

Prvo srebro so fantje osvojili 1998 v Trapaniju, nato so bili dvakrat evropski prvaki na Ohridu 2000 in v Brno 2004, uspeh so ponovili tudi v koronskem letu 2021 v Heraklionu, 2006 v Izmirju pa so zasedli tretje mesto.

Ob tem so slovenske mlajše selekcije osvojile še šest medalj. Dekleta do 18 let so bila lani zlata na EP v Turčiji, fantje do 18 let imajo dve srebrni medalji (Nemčija 2002, Turčija 2021) ter eno bronasto (Grčija 2019), dekleta do 20 let so bila druge 2017 na Portugalskem, ženska reprezentanca do 16 let pa bronasta 2021 prav tako na Portugalskem.

Od leta 2017, ko je članska reprezentanca z Goranom Dragićem in Luko Dončićem osvojila zlato medaljo na eurobasketu v Istanbulu, je Slovenija osvojila sedem medalj na EP mlajših kategorij. Razveseljivo je tudi dejstvo, da letos prvič v zgodovini vseh šest slovenskih mlajših selekcij nastopa na EP divizije A.

V finalu je Slovenija doživela prvi poraz na tem EP. Pred tem je v skupinskem delu premagala Črno goro (81:61), Litvo (69:62) in Islandijo (98:68), v osmini finala je bila boljša od Severne Makedonije (82:71), v četrtfinalu od Poljske (73:72) in v polfinalu od Belgije z 91:79.

Slovenija je imela tri minute in 45 sekund pred koncem tekme osem točk prednosti (72:64), Francija pa je do naslova prišla v zadnjih sekundah, potem ko je Arne Osojnik dve sekundi pred iztekom časa zgrešil trojko za zmago.

Največ točk v finalu sta za Slovenijo dosegla Urban Klavžar (23 točk, trojke 4:7) in Matija Samar (12).

Poleg omenjenih so pod vodstvom trenerja Petra Markovinovića na EP nastopili še Domen Petrovič, Vukašin Todorović, Sergej Macura, Jan Zemljič, Nal Belko, Luka Lampret, Gašper Škorjanc, Filip Horvat in Gašper Kočevar.

Klavžar je bil izbran v prvo peterko prvenstva.