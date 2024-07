Dinwiddie se vrača v Dallas

Pri Dallas Mavericks so za prihodnjo sezono severnoameriške košarkarske lige NBA pripeljali znan obraz. Enaintridesetletni Spencer Dinwiddie se je namreč s teksaško zasedbo dogovoril za enoletno pogodbo, poroča Athletic.

Dinwiddie je preteklo sezono preživel pri Brooklyn Nets in LA Lakers, zdaj pa se bo znova pridružil ekipi, ki ji je leta 2022 pomagal priti do finala zahodne konference. Američan Dinwiddie je na 76 tekmah z Mavsi v povprečju dosegal po 17,1 točke in 4,9 podaje. Dinwiddie je, ko je igral za Mavericks, iz igre in izza črte za tri točke metal bolje od svojega povprečja.

V Dallas je najprej prispel kot del pogodbe z Latvijcem Kristapsom Porzingisom ob izteku prestopnega roka 2022, leto kasneje pa je moral v Brooklyn kot del menjave, v skladu s katero so v Dallas leta 2023 pripeljali Kyrieja Irvinga.

V prejšnji sezoni je nato iz Brooklyna šel v Toronto. Ob izteku prestopnega roka je namesto Dallasa izbral Los Angeles Lakers. Zdaj se bo znova pridružil ekipi, s katero je že bil uspešen.