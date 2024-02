Luka Dončić in soborci ne bodo več zgolj lovci na trojke

V nadaljevanju preberite:

Po treh zaporednih zahtevnih gostovanjih pri Philadelphii, Brooklynu in New Yorku v štirih večerih (in treh zmagah) so se morali košarkarji Dallasa spopasti tako z utrujenostjo kot s šesto najuspešnejšo zasedbo v ligi NBA, ki je imela na voljo štiri dni počitka. Toda Oklahoma City s tretjim najboljšim strelcem sezone Shaijem Gilgeous-Alexandrom na čelu ni bila niti za hip kos druščini Luke Dončića. Ob gladkem uspehu Teksašanov s 146:111 sta se v zelo lepi luči predstavili tudi njihovi zadnji okrepitvi.

Na poti do četrte zaporedne zmage in izenačenja najdaljšega niza v sezoni je Dončić dosegel 32 točk, čeprav je igral pičlih 31 minut. Več niti ni bilo treba, zakaj? S čim sta se novinca Daniel Gafford in P. J. Washington prikupila navijačem teksaške zasedbe? Kako se je njun prihod poznal v igri Dallasa? Koliko soigralcev je sicer Dončić zamenjal od selitve v ZDA, kdo so njegovi zadnji stalni soborci? Kakšen je status Karla Matkovića pri New Orleansu?