Na bostonskem parketu je Butler pregnal lanske duhove

Finalna serija vzhodne konference je bila zelo zanimiva, skoraj bi se pisala zgodovina. Miami je vodil s 3:0 v zmagah, Bostonu je uspel povratek in izenačili so serijo na 3:3, želeli pa so postati prva ekipa v zgodovini, ki bi napredovala v seriji po zaostanku z 0:3 v zmagah. Z zgodovinskim dosežkom ni bilo nič, Jimmy Butler (28 točk) je imel drugačne načrte in Miami je slavil s 103:84.

Na sedmi tekmi so bili v vlogi favorita košarkarji Bostona, ki so igrali doma, pred zelo razgreto publiko. Že v prvi minuti pa so doživeli hladen tuš, ko si je prvi zvezdnik Jayson Tatum zvil gleženj, do konca tekme je bil le bleda senca sebe in je dosegel pičlih 13 točk. Boston je kljub šoku na začetku tekme povedel, a Miami ni zajela panika, nadaljevali so s trdo obrambo in počasi lomili Kelte.

Do polčasa je prednost Vročice narasla že na 17 točk, za 3 so metali skoraj 50-odstotno, pri Bostonu pa nikomur ni stekel met, tudi drugi zvezdnik ekipe Jaylen Brown je tekmo končal s skromnimi 19 točkami iz 23 metov iz igre. Miami je imel vse pod nadzorom in že precej pred zadnjim žvižgom je bilo jasno, da bo Vročica finalist lige NBA.

Jimmy Butler je v končnici najboljši igralec v ligi, kar mu priznavajo tudi tekmeci. FOTO: USA Today

Ne le Butler, junaka tudi Martin in Spoelstra

Najbolj zaslužen za to je seveda Jimmy Butler, talisman ekipe, ki je postal MVP finala vzhodne konference, a brez izvrstnega Caleba Martina se Miami v finale ne bi prebil. Branilec je v tej seriji naredil velik korak naprej, tudi na sedmi tekmi je zbral 26 točk in 10 skokov in je bil pravi drugi zvezdnik ekipe predvsem v napadu, v obrambi ta vloga pripada Bamu Adebayu. Predvsem pa se je v tej seriji zelo poznalo, da ima Miami na klopi najboljšega trenerja v ligi Erica Spoelstro, ki je v ključnih trenutkih znal potegniti prave poteze.

Zmaga na sedmi tekmi konferenčnega finala proti Bostonu je tudi obliž na rane lanske končnice, ko met Butlerja za zmago proti Bostonu, ki bi Miamiju prinesel finale, za las ni šel skozi mrežico. O poetskem razpletu dogodkov je govoril tudi Spoelstra: »Res, res težko je bilo priti do te zmage. Ta posel je zares težak, preživeti moraš tri težke kroge v končnici, da sploh prideš v finale. Dlje kot si v tem poslu, bolj se zavedaš, kako malokrat imaš sploh možnost za tak podvig. Ta skupina igralcev je nekaj posebnega, z njimi je mogoče vse. Najlepše pa je, da nam je uspelo prav na tem parketu v Bostonu. Danes se bomo zagotovo malo poveselili.«

Vročica se je komajda sploh prebila v končnico, v prvem krogu "play-in" turnirja so izgubili proti Atlanti, v drugem so za las premagali Chicago in se uvrstili v končnico kot osmi nosilci. Prvič po letu 1999 in ekipi New York Knicks se je zgodilo, da se je osmopostavljena ekipa uvrstila v finale lige NBA.

Zdaj jih čakajo košarkarji Denverja, ki bodo finalno serijo dočakali v vlogi nosilca in predvsem dobro spočiti, že pred tednom dni so opravili z Los Angeles Lakers. Nikola Jokić bo s soigralci izraziti favorit proti Miamiju, a Vročice nikoli ne gre odpisati. To so nenazadnje letos po vrsti že spoznali Chicago, Milwaukee, New York in nazadnje še Boston.