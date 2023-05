Boston kaže zobe, na vidiku velik preobrat

Košarkarji Bostona so bili po treh uvodnih porazih v finalu vzhodne konference končnice lige NBA proti Miamiju že pod hudim pritiskom, zdaj pa jim gre iz tekme v tekmo bolje. Na peti tekmi v domači dvorani TD Garden so prišli do druge zmage s 110:97 in zaostanek v boju na štiri zmage znižali na 2:3.

V zgodovini lige NBA se še ni pripetilo, da bi ekipa, ki je zaostajala z 0:3 v zmagah, napredovala po sedmih tekmah.

»Začelo se je z dobro obrambo, tam smo imeli dobro intenzivnost. Danes smo se zabavali. Bili smo ekipa, ki je danes igrala močneje,« je dejal Jaylen Brown, ki je za Boston dosegel 21 točk in bil eden od štirih domačih igralcev z vsaj 20 točkami.

Najuspešnejši je bil Derrick White s 24 točkami, Marcus Smart jih je dodal 23, Jayson Tatum pa tako kot Brown 21.

»Edina stvar, ki nas lahko ustavi, smo mi sami. Nocoj smo bili močnejša ekipa, že na začetku smo določili ritem igre,« je v pogovoru na igrišču po tekmi dodal Brown.

Gostitelji na peti tekmi konferenčnega finala nikoli niso zaostajali in so si nabrali celo 24 točk prednosti. Medtem pa pri gostih niso našli ritma proti precej bolje zbranim gostiteljem, prvi strelec Miamija je bil Duncan Robinson, ki je s klopi zbral 18 točk, Bam Adebayo jih je zbral 16.

Talisman Miamija Jimmy Butler je imel tokrat veliko težav; v prvem polčasu je dosegel le osem točk in končal pri skupno 14, kar je njegova najslabša tekma v končnici. Večino zadnje četrtine je presedel na klopi.

»Samo bolje moramo igrati,« je dejal Butler: »Začeti tekmo bolje, jim otežiti pot do koša. V ritmu so bili že od začetka tekme. Kljub temu ostajamo pozitivno naravnani, saj vemo, da lahko to serijo osvojimo in da jo tudi bomo. Enostavno jo bomo morali končati doma.«

Šesta tekma bo v noči na nedeljo po srednjeevropskem času v Miamiju.

V finalu zmagovalca vzhoda že čaka prvak zahodne konference Denver, katerih član je tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar. Denver je namreč s 4:0 v zmagah na krilih izjemnih predstav Nikole Jokića, ki je postal tudi najkoristnejši igralec (MVP) končnice zahoda, izločil Los Angeles Lakers.