Mornar v Baru plačal cedevito za dve točki Olimpije

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 11. kolu lige ABA premagali Mornar s 86:74 (18:16, 40:36, 62:59) in dosegli šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah v regionalni ligi. V Baru so premagali zadnjeuvrščeni Mornar, ki po 11 tekmah ostaja pri eni zmagi. Zabeležil jo je proti Krki, s katero se bo očitno boril za obstanek v elitni regionalni druščini.

Ljubljančani, ki z osmo zmago ostajajo med prvimi štirimi ekipami na lestvici, so navidez suvereno prišli do dveh načrtovanih točk, vendar so si nekoliko otipljivejšo prednost priigrali šele v zadnji četrtini. Z delnim rezultatom 9:2 so v 35. minuti povedli 73:65 in nato razliko mirno zadržali do konca.

Mornar – Cedevita Olimpija 74:86 (16:18, 36:40, 59:62) Dvorana Topolica, 1000 gledalcev, sodniki Nikolić, Obrknežević, Ćalić (vsi Srbija). Mornar: Weathers 16 (8:9), Dunn-Martin 11, Lewis 2, Luković 8 (2:2), Bursač 4, Waller 9, Gavrilović 6 (2:2), Vranješ 10 (1:2) Murray 8; Cedevita Olimpija: Stewart 7 (0:2), Sow 4, Radović 6, Cobbs 16 (4:5), Glas 4, Blažič 19 (2:3), Matković 24 (3:5), Ščuka 2 (2:2), Klobučar 4; prosti meti: Mornar 13:15, Cedevita Olimpija 11:17; met za tri točke: Mornar 3:20 (Vranješ, Waller, Dunn-Martin), Cedevita Olimpija 7:21 (Blažič 3, Cobbs 2, Matković, Stewart); osebne napake: Mornar 21, Cedevita Olimpija 15.

Več kot dve tretjini vseh točk Cedevite Olimpije je dosegla naveza Karlo Matković - Jaka Blažič - Justin Cobbs. Prvi je zbral 24 točk (met iz igre 10:12), Blažič je 19 točkam (trojke 3:7) dodal po sedem skokov in podaj, ameriški organizator igre pa je vpisal 16 točk (5 podaj).

Cedevita Olimpija bo do konca leta odigrala še tri tekme v ligi ABA. Najprej dve pred domačimi gledalci proti Krki (16. 12.) in Ciboni (22. 12.) ter 31. decembra z Mego v gosteh.