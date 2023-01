Depay uradno Oblakov soigralec

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je pri madridskem Atleticu tudi uradno dobil novo okrepitev v napadu. Za tri milijone evrov je nizozemski reprezentant Memphis Depay iz Barcelone prestopil k madridskemu klubu, sta potrdila oba vpletena kluba.

Osemindvajsetletnik, ki lahko z bonusi Madridčane stane še dodaten milijon evrov, je podpisal pogodbo za dve leti in pol. Pri Barceloni so pojasnili, da so v ta posel vključili tudi možnost, da Katalonci od Atletica kupijo belgijskega reprezentanta Yannicka Carrasca.

Depay, s 43 zadetki najboljši strelec v zgodovini nizozemske reprezentance, je na 42 tekmah za Barcelono dosegel 14 zadetkov. K Barceloni se je leta 2021 preselil iz Lyona, vendar so njegov igralni čas v Španiji zaznamovale poškodbe ter tudi prihod poljskega zvezdnika Roberta Lewandowskega.

Atletico je iskal okrepitev v napadu po odhodu Joaa Felixa k Chelseaju. V tej sezoni ekipi Diega Simeoneja ne gre vse po načrtih, v ligi ima 13 točk zaostanka za vodilno Barcelono, prav tako pa je že izpadla iz lige prvakov.