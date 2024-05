Branimo jo. Sooblikujmo jo. Živimo jo. Glasujmo

Do evropskih volitev je samo še mesec dni. To je največji naddržavni demokratični dogodek na svetu, za trenutek odločitve, usmeritve in odgovornosti. V zadnjih mesecih pa se vse bolj zavedamo, da nam nekateri ne privoščijo uspeha.

Ne mine teden brez razkritij, kako zlonamerneži, tuje sile, spletišča in računi na družbenih medijih širijo dezinformacije in propagando.

Ti poskusi spodkopavanja naše demokracije in načina delovanja v Evropi, kjer smo odkriti in spoštujemo svobodo govora, so zelo resni in skrb vzbujajoči. Nobenega dvoma ni, da mora biti naš skupni odziv temu ustrezen.

Vemo, da nekaterim že sam obstoj evropskega parlamenta – Evropske unije – pomeni grožnjo. Zanje je edina pot avtokracija. Storili bodo vse, da bi spodkopali naše demokratične procese, preplavili naše kanale s propagando ali celo čistimi manipulacijami. Nenehno sejejo dvom, tudi o naših demokratičnih procesih in izidih volitev.

Ob dnevu Evrope 9. maja se oziramo nazaj v leto 1950, ko je zaživela zamisel o oblikovanju evropske skupnosti svobode in pravic.

Roberta Metsola, predsednica evropskega parlamenta. FOTO: Daina Le Lardic

Prav zato so te volitve zelo pomembne. V letu, ko četrtina svetovnega prebivalstva oddaja svoj glas in ko v demokraciji živi zgolj manjšina ljudi, imamo skupno odgovornost, da se zavzamemo za naš način življenja. Upreti se moramo tistim, ki nas spodkopavajo, in kritično razmišljati o tem, kar vidimo in beremo, predvsem na spletu.

Da bi to dosegli, se moramo postaviti zase in biti iskreni. Te volitve so pomembne. Njihov izid bo odločal o usmeritvi Evrope v prihodnjih petih letih. Poslanci, ki bodo izvoljeni v evropski parlament, bodo zastopali vas in vašo državo v Evropski uniji ter sprejemali zakone in politike na področju migracij, varnosti in podnebja, ki vsakodnevno vplivajo na vse nas. To je demokracija v praksi, najboljši način za njeno zaščito pa je glasovanje.

Demokracija ni samoumevna. Pretekle generacije so se morale zanjo boriti. Na začetku tega meseca smo praznovali 20-letnico širitve leta 2004 in občutka svobode, ki jo je prinesla več milijonom ljudi v desetih novih državah članicah. To praznovanje je pomembno, kajti ponekod v Evropi ljudje še vedno živijo v totalitarnih družbah in nimajo volilne pravice.

Ob dnevu Evrope 9. maja se oziramo nazaj v leto 1950, ko je zaživela zamisel o oblikovanju evropske skupnosti svobode in pravic. V takšni Evropi je vojna nepredstavljiva in nemogoča. Takšna Evropa nam omogoča, da na temeljnih vrednotah svobode, pravne države in demokracije gradimo sanje in ustvarjamo priložnosti.

Na dan Evrope, mesec dni pred volitvami v evropski parlament, pozivam več kot 350 milijonov Evropejcev z volilno pravico, naj prevzamejo odgovornost in sodelujejo v enem največjih demokratičnih dogodkov na svetu.

Naj nam Evropa ne bo samoumevna. Branimo jo. Oblikujmo jo. Živimo jo. Glasujmo.

Roberta Metsola, predsednica evropskega parlamenta.

Prispevek je mnenje avtorice in ne izraža nujno stališč uredništva.