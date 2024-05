SDS pospešuje s preiskovalno komisijo za Gen-I

V nadaljevanju preberite:

Za danes predvidena izredna seja državnega zbora, na kateri naj bi odločali o predlogu novele zakona, s katero bi lahko zaustavili začetek dela preiskovalne komisije za Gen-I, je prestavljena na ponedeljek. Razlog za to pa je precej nenavaden - odsotnost vseh štirih, ki bi jo lahko vodili. Dodatno pa Gibanju Svoboda povzroča sive lase mnenje zakonodajnopravne komisije državnega zbora, v katerem je služba raztrgala predlog predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Preigravanja med SDS in Gibanjem Svoboda glede parlamentarne preiskave za Gen-I se nadaljujejo tudi z zahtevo SDS za nujno sejo mandatno-volilne komisije, na kateri bi sprejeli sklep o sestavi in imenovanju članov preiskovalne komisije. Stranka Janeza Janše tako intenzivno nagovarja svoje volilno telo pred evropskimi volitvami, za kampanjo pa bo porabila predvidoma med 210.000 do 250.000 evrov. Kakšen volilni program ima?