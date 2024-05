Zala Maria in Stefan za bronasti kolajni na EP, KZS z novim predsednikom

Med slovenskimi karateisti sta se na 59. evropskem prvenstvu v Zadru najvišje zavihtela Zala Maria Žibret (nad 68 kg) in Stefan Joksimović (nad 84 kg), ki sta se v svojih kategorijah prebila do sobotnih dvobojev za tretje mesto. V primeru zmag bosta okrog vratu prejela bronasti kolajni.

Stefan Joksimović je na poti do dvoboja za tretje mesto premagal tri tekmece. FOTO: KZS

Žibretova je morala sicer v uvodnem obračunu priznati premoč Angležinji Rochelle Walters (0:2), ki se je v nadaljevanju prebila do finala, s čimer je obetavni članici KK Ljubljana omogočila nadaljevanje prvenstva v repešažu. V njem je najprej z 9:1 odpravila Portugalko Ano Rito Oliveira, nato pa je bila s 3:2 boljša še od Švedinje Sophie Bao Bednarski. V dvoboju za bronasto odličje se bo Zala Maria pomerila s Španko Mario Torres Garcia, lansko svetovno podprvakinjo iz Budimpešte in prvakinjo iz Dubaja 2021.

Joksimović je v prvem krogu premagal Španca Alejandra Jimeneza Diaza (1:0), v drugem je z enakim izidom izločil Rusa Aliakseja Vodčica, v četrtfinalu pa je ugnal še Čeha Ondreja Bosaka (2:0). V polfinalu je nato član KK Žalec izgubil z Italijanom Matteom Avanzinijem (2:4), v finalu repešaža pa se bo za bronasto kolajno pojutrišnjem postavil po robu francoskemu svetovnemu prvaku Mehdiju Filaliju.

Preostali naši borci Jaka Gaal (do 75 kg), Matej Gorišek (do 84 kg), Lara Đaković (do 50 kg), Laura Bergant (do 55 kg), Hana Debeljak (do 61 kg) in Elizabeta Molnar (do 68 kg) ter kataš Jure Sluga so ostali brez uvrstitev.

V Ljubljani pa so pod streho spravili izredno sejo volilne skupščine Karate zveze Slovenije (KZS), na kateri so za novega predsednika naše krovne organizacije izvolili Blaža Žibreta, ki je v glasovanju premagal protikandidata Mihaela Ciglerja in Damjana Horvatiča.