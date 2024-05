Hrvaški prevzem še enega slovenskega podjetja

Največja zobozdravstvena skupina v Srednji in Jugovzhodni Evropi Adria Dental Group (ADG) je prevzela ljubljanski Center za estetsko in lasersko zobozdravstvo, implantologijo in stomatološko protetiko Kovačič iz Ljubljane. Njihova prva naložba v Sloveniji je bila pred tem vstop v koprsko zobozdravstveno kliniko Primadent.

»Vstop v največjo zobozdravstveno skupino v regiji bo še okrepil naš položaj na trgu ter omogočil dodatne investicije v opremo in izobraževanje zaposlenih. Ostajamo ambiciozni pri dvigovanju standarda zobozdravstvenih storitev v Sloveniji, saj le tako lahko nadaljujemo gradnjo naše tradicije,« je pri tem pojasnil vodja ljubljanskega dentalnega centra z več kot 50-letno tradicijo dr. Andrej Kovačič.

Vizija skupine ADG je združiti najboljše zobozdravstvene poliklinike v regiji Adria na skupnih, vrhunskih standardih poslovanja, cilj pa izboljšanje zobozdravstvenih storitev v celotni regiji. »V ADG smo letos s širitvijo na slovenski trg naredili strateški korak k cilju postati prepoznaven naslov za vrhunske zobozdravstvene storitve v celotni regiji,« je povedal Gordan Muškić, predsednik uprave Adria Dental Group.

Skupina Adria Dental ima več kot 580 zaposlenih, ki na leto opravijo več kot 200.000 posegov na več kot 40.000 bolnikih.