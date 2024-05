Animacija z dušo

V nadaljevanju preberite:

Na avtobusni postaji čakata deklici. Poleg je velikanska žival, ki spominja na rakuna ali medveda z uhlji sove. Ker dežuje, rakun drži nad seboj dežniček. Na postajo priteče avtobus z obrazom mačka. Družba se vkrca in avtobus maček se zasmeji – kot pečen maček.

Prizor je iz japonske risanke Moj sosed Totoro; njen stvarnik je Hajao Mijazaki. Mijazakijev opus je ogromen; njegova zadnja risanka, Deček in čaplja, mu je letos prinesla drugega oskarja. Ampak pomembne niso nagrade, temveč bitja, ki jih je ustvarila Mijazakijeva domišljija. V njegovih risankah najdemo hodeče gradove, letečo trdnjavo, ki se skriva v središču večnega viharja, pilota, ki je obsojen na bivanje v prašičji podobi, gozdnega boga, utelešenega v jelenu – in križanca med mačko in avtobusom, seveda.