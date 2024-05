Klopp: Kdo je kriv za težave angleških klubov? TNT!

Nogometaši Liverpoola so bolj kot ne zapravili možnosti za naslov angleškega prvaka v tej sezoni, v finišu jim je zmanjkalo moči in poglavje Jürgna Kloppa na klopi rdečih z Anfielda se ne bo končalo pravljično.

Že nekaj časa je nemški trener jezen na mrežo TNT, ki določa, kdo bo igral tekme v najmanj zaželjenem terminu, v soboto ob 12.30 po angleškem času. V tej sezoni so za čas sobotnega kosila kar šestkrat, kolikor je maksimalno dovoljeno število, delegirali Liverpool in Kloppa je to razbesnelo. »Lahko vam povem, da TNT-ja ne bom gledal nikoli več, lahko me kar umaknejo s seznama naročnikov. Drznili so si razporediti tekme tako, da smo odigrali štiri v desetih dneh: četrtek, nedelja, sreda, sobota ob 12.30. To je zločin! Dejansko sem čakal, da se bo oglasil Amnesty International,« je bil jezen Nemec.

Liverpool je na šestih tekmah v zgodnjem terminu zbral 14 od maksimalnih 18 točk, od konkurentov za naslov prvaka je Manchester City trikrat igral v soboto ob 12.30, Arsenal prvič igra danes (13.30 po slovenskem času proti Bournemouthu). »Nekdo sedi v sobi in se odloči, kdo bo igral v tem terminu. Rad bi bil del tega srečanja, ko napove: Liverpool, 12.30, cela dvorana pa bruhne v smeh. Vse skupaj je noro,« je zaključil nemški trener.

V začetku leta se je zdelo, da bi se zgodba Kloppa na klopi Liverpoola lahko končala sanjsko, a se ni razpletlo po njegovih željah. FOTO: David Klein/Reuters

Ob tem je na TNT in preostale televizijske mreže, ki narekujejo spored tekmovanja, zvalil krivdo tudi za slabše rezultate angleških klubov v evropskih tekmovanjih: »City in Arsenal sta izpadla v četrtfinalu LP, mi v četrtfinalu evropske lige. Je to odraz kvalitete? Ne bi rekel, gledam ogromno nogometa in dejstvo je, da v Angliji igrajo najboljši nogometaši, a so preprosto preveč izčrpani.«

Lahko se zgodi, da bodo finala evropskih tekmovanj letos minila brez angleških predstavnikov. Zadnji, Aston Villa v konferenčni ligi, po prvi polfinalni tekmi proti Olympiacosu zaostaja z 2:4, v LP in EL pa so Angleži svojo sezono že zaključili.