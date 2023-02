Švicarju generalka za SP, Hadalin razočaran

V dneh, ko je večina alpskih smučarjev na pripravah za bližnje svetovno prvenstvo (to se bo začelo v ponedeljek), so se slalomisti pomerili še zadnjič pred omenjenim dogodkom na tekmi za točke svetovnega pokala.

V Chamonixu se je najbolje odrezal eden od adutov močne švicarske reprezentance Ramon Zenhäusern. Po nastopu na prvi progi je sicer kazalo na domače slavje, toda Clement Noel je nato v drugo odstopil. Podobno niso končali tekme tudi Henrik Kristoffersen, Dave Ryding, Los Meillard, Johannes Strolz ter, denimo, Bolgar Albert Popov, ki je na prvi progi opozoril nase na 7. mestu. Ob švicarskem zmagovalcu sta bila na stopničkah še senzacionalno ameriški Grk Aj Ginnis, po prvem nastopu je bil 23 (!), ter Daniel Yule, še en as iz smučarske Švice.

Iz slovenskega zornega kota bo ta slalom vnovič šel hitro v pozabo. Štefana Hadalina so od nastopa na drugi progi ločile pičle tri stotinke, z 32. mestom je razočarano zapuščal prizorišče v upanju, da bo na zadnji tekmi svetovnega prvenstva (moški slalom bo v nedeljo, 19. t. m.) bolj konkurenčen. Tijana Marovta pa ni bilo na štartu, saj se je v noči pred nastopom zelo slabo počutil in so ga morali pregledati v dežurni zdravniški službi.